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6 августа, источник: БЕЛТА

«Шахтер» одолел брестское «Динамо», упрочив свое лидерство в чемпионате Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» победил футболистов брестского «Динамо со счетом 1:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победный мяч в центральном поединке этого тура в Солигорске забил Дмитрий Подстрелов на 78-й минуте.

В первом сегодняшнем матче аутсайдер турнира «Белшина» в Бобруйске обыграла гостей из «Слуцка» — 4:2. Это вторая подряд победа бобруйчан.

Еще два матча 21-го тура состоятся в пятницу, 7 августа: «Витебск» — «Ислочь», «Динамо» (Минск) — «Смолевичи».

Заключительные встречи пройдут 8 августа: «Минск» — «Славия», «Энергетик-БГУ» — «Неман», «Рух» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Городея».

Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (21 матч), БАТЭ — 37 (20), «Неман» — 37 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 33 (20), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Энергетик-БГУ» — 30 (20), «Витебск» — 29 (20), «Динамо» (Брест) — 29 (19), «Ислочь» — 29 (20), «Рух» — 29 (20), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (20), «Городея» — 20 (20), «Минск» — 18 (18), «Белшина» — 16 (21), «Смолевичи» — 14 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

Шахтер С
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
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