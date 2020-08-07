«Барселона» объявила о переходе 19-летнего Густаво Майи. Его отступные — € 300 млн

Контракт молодого бразильца с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а размер отступных составил € 300 млн.

О договорённости с бразильским «Сан-Паулу», воспитанником которого является футболист, стало известно ещё в марте. За € 1 млн сине-гранатовые зарезервировали льготный вариант приобретения молодого нападающего, опередив «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико», а ещё € 3,5 млн за трансфер «Барселона» выплатила частями.