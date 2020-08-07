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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила о переходе 19-летнего Густаво Майи. Его отступные — € 300 млн

«Барселона» объявила о переходе 19-летнего нападающего Густаво Майи на официальном сайте.

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Контракт молодого бразильца с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а размер отступных составил € 300 млн.

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О договорённости с бразильским «Сан-Паулу», воспитанником которого является футболист, стало известно ещё в марте. За € 1 млн сине-гранатовые зарезервировали льготный вариант приобретения молодого нападающего, опередив «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико», а ещё € 3,5 млн за трансфер «Барселона» выплатила частями.

Барселона (Барселона)

Стоит отметить, что 19-летний Майя так и не дебютировал в составе основной команды «Сан-Паулу».

8 августа «Барселоне» предстоит встреча с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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