Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Лион
Футбол. Еврокубки
6.08
Севилья
Рома
20
Футбол. Еврокубки
6.08
Базель
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Еврокубки
6.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
10
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
9Золотой дубль «Зенита»
12:25 (мск), источник: Sport24

«Лев на суше, акула в море». Ибрагимович показал, как ныряет с яхты

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович наслаждается отпуском.

Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

38-летний форвард, помогший россонери завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон, сейчас отдыхает на море.

Милан (Милан)

Златан проводит время на шикарной яхте, с которой ныряет в открытую воду. Видео своего прыжка футболист опубликовал в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лев на суше, акула в море», — таким комментарием Златан, который часто называет себя львом, сопроводил видео.

Читайте также
 Поклонник сделал экс-ведущей «Спартака» очень неприличное предложение: фото
Бывшая девушка Овечкина гимнастка Севастьянова пожаловалась на свою первую любовь
Те же лица. «Локомотив» и «Зенит» разыграют Суперкубок России
Овечкин потерялся без «оруженосца». «Вашингтон» не впечатляет
«Севилья» хороша. «Вулверхэмптон» играет в ЛЕ уже 378 дней
Отомстить за плевок: Олейник готов наказать американца в UFC
Клубы ждут зрителей. Сколько фанатов смогут принять стадионы РПЛ
«Калгари» вышел в 1/4 финала Западной конференции Кубка Стэнли
Экс-клуб Панарина и Бобровского спасся с 0:3 и добил «Торонто»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь