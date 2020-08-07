«Лев на суше, акула в море». Ибрагимович показал, как ныряет с яхты
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович наслаждается отпуском.
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович наслаждается отпуском.
38-летний форвард, помогший россонери завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон, сейчас отдыхает на море.
Златан проводит время на шикарной яхте, с которой ныряет в открытую воду. Видео своего прыжка футболист опубликовал в твиттере.
«Лев на суше, акула в море», — таким комментарием Златан, который часто называет себя львом, сопроводил видео.