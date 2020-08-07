«Лев на суше, акула в море». Ибрагимович показал, как ныряет с яхты

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38-летний форвард, помогший россонери завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон, сейчас отдыхает на море.

Милан (Милан) Все о команде

Златан проводит время на шикарной яхте, с которой ныряет в открытую воду. Видео своего прыжка футболист опубликовал в твиттере.