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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Нидерландский футболист рассказал о предложении из Казахстана

Защитник из Нидерландов Барт Стралман поделился историей об интересе к нему со стороны казахстанского клуба. На данный момент 23-летний игрок выступает за французский «Гренболь».

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«После того, как я вернулся из Норвегии, было много неопределенных клубов, существовал интерес, но на столе не было контрактов. Потом были расплывчатые истории и так или иначе приходилось ждать. Например, был интерес из Казахстана, страна, по которой, возможно, могут возникнуть сомнения. Вы получаете лучшее предложение на словах, но я действительно хотел внимательно все изучить и видеть готовый контракт. Конечно, будучи футболистом, все зависит от денег, но мне все еще 23 года, и у меня достаточно времени, чтобы много зарабатывать в таких странах. В спортивном плане мне важно, чтобы я получал удовольствие от игры в футбол и тогда деньги придут естественно. Это шаг вперед, ну или в какой-то момент у тебя будет приключение в безумной стране», — цитирует Стралмана voetbalzone.nl.

Казахстанская Премьер-Лига

Отметим, что ранее защитник выступал за такие клубы, как: «Де Графсхап» (Нидерланды), «Сарпсборг» (Норвегия) и «Родез» (Франция). Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Стралмана в 200 тысяч евро.

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