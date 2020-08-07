Нидерландский футболист рассказал о предложении из Казахстана

«После того, как я вернулся из Норвегии, было много неопределенных клубов, существовал интерес, но на столе не было контрактов. Потом были расплывчатые истории и так или иначе приходилось ждать. Например, был интерес из Казахстана, страна, по которой, возможно, могут возникнуть сомнения. Вы получаете лучшее предложение на словах, но я действительно хотел внимательно все изучить и видеть готовый контракт. Конечно, будучи футболистом, все зависит от денег, но мне все еще 23 года, и у меня достаточно времени, чтобы много зарабатывать в таких странах. В спортивном плане мне важно, чтобы я получал удовольствие от игры в футбол и тогда деньги придут естественно. Это шаг вперед, ну или в какой-то момент у тебя будет приключение в безумной стране», — цитирует Стралмана voetbalzone.nl.