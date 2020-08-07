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11:20 (мск), источник: Газета.Ру

Виллиан согласовал контракт с «Арсеналом»

Бразильский нападающий Виллиан близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

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Источник: AP 2020

По информации источника, 31-летний футболист согласовал с «канонирами» трехлетний контракт, по которому его зарплата составит €6 млн в год и предусматривает различные бонусы.

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Виллиан перейдет в «Арсенал» бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента после окончания трудового соглашения с «Челси».

Арсенал (Лондон)

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) игрок принял участие в 36 матчах, отметившись девятью голами и семью результативными передачами.

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