Виллиан согласовал контракт с «Арсеналом»
Бразильский нападающий Виллиан близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
Бразильский нападающий Виллиан близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По информации источника, 31-летний футболист согласовал с «канонирами» трехлетний контракт, по которому его зарплата составит €6 млн в год и предусматривает различные бонусы.
Виллиан перейдет в «Арсенал» бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента после окончания трудового соглашения с «Челси».
В минувшем сезоне Английской