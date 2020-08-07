«Вроде бы выглядит неудачей». Российское СМИ — о Сейдахмете
Российский спортивный портал Sportbox выпустил материал, где был упомянут казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, передает Prosports.kz.
Российский спортивный портал Sportbox выпустил материал, где был упомянут казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, передает Prosports.kz.
Автор материала пишет, что «Уфа» сумела выгодно продать игрока, несмотря на то, что он не заиграл в команде.
«Проект “казахского Месси” Еркебулана Сейдахмета вроде бы выглядит неудачей: второго Зинченко тут не вышло. Но с точки зрения финансов всё снова в порядке. Приняв юношу из Казахстана на правах свободного агента, “Уфа” по своему обыкновению заключила с ним долгосрочный контракт, а потому отправила обратно на родину уже за 300 тысяч евро. К лету 2019-го, когда это случилось, юноша провёл в РПЛ 3 матча», — написано в материале.
Напомним, что вчера стало известно об аренде Сейдахмета в талдыкорганский «Жетысу».