«Вроде бы выглядит неудачей». Российское СМИ — о Сейдахмете

Автор материала пишет, что «Уфа» сумела выгодно продать игрока, несмотря на то, что он не заиграл в команде.

«Проект “казахского Месси” Еркебулана Сейдахмета вроде бы выглядит неудачей: второго Зинченко тут не вышло. Но с точки зрения финансов всё снова в порядке. Приняв юношу из Казахстана на правах свободного агента, “Уфа” по своему обыкновению заключила с ним долгосрочный контракт, а потому отправила обратно на родину уже за 300 тысяч евро. К лету 2019-го, когда это случилось, юноша провёл в РПЛ 3 матча», — написано в материале.