Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Лион
Футбол. Еврокубки
6.08
Севилья
Рома
20
Футбол. Еврокубки
6.08
Базель
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Еврокубки
6.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
10
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
9Золотой дубль «Зенита»
12:22 (мск), источник: Prosports.kz

«Вроде бы выглядит неудачей». Российское СМИ — о Сейдахмете

Российский спортивный портал Sportbox выпустил материал, где был упомянут казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, передает Prosports.kz.

Наверх

Автор материала пишет, что «Уфа» сумела выгодно продать игрока, несмотря на то, что он не заиграл в команде.

«Проект “казахского Месси” Еркебулана Сейдахмета вроде бы выглядит неудачей: второго Зинченко тут не вышло. Но с точки зрения финансов всё снова в порядке. Приняв юношу из Казахстана на правах свободного агента, “Уфа” по своему обыкновению заключила с ним долгосрочный контракт, а потому отправила обратно на родину уже за 300 тысяч евро. К лету 2019-го, когда это случилось, юноша провёл в РПЛ 3 матча», — написано в материале.

Казахстанская Премьер-Лига

Напомним, что вчера стало известно об аренде Сейдахмета в талдыкорганский «Жетысу».

Читайте также
Путь «казахского Месси»: из Тараза в Талдыкорган транзитом через Уфу, Софию и Алматы
Те же лица. «Локомотив» и «Зенит» разыграют Суперкубок России
Овечкин потерялся без «оруженосца». «Вашингтон» не впечатляет
«Севилья» хороша. «Вулверхэмптон» играет в ЛЕ уже 378 дней
Отомстить за плевок: Олейник готов наказать американца в UFC
Клубы ждут зрителей. Сколько фанатов смогут принять стадионы РПЛ
«Калгари» вышел в 1/4 финала Западной конференции Кубка Стэнли
Экс-клуб Панарина и Бобровского спасся с 0:3 и добил «Торонто»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь