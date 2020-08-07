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13:37 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист перешел в зарубежный клуб и сыграет в еврокубках

Бывший защитник молодежной сборной Казахстана Карам Султанов стал игроком азербайджанского клуба «Сумгайыт», сообщает корреспондент Vesti.kz. Нынешний сезон он начинал в составе «Каспия».

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Контракт Султанова с «Сумгайытом» рассчитан на два года.

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В сезоне-2019/2020 азербайджанский клуб занял четвертое место в чемпионате страны и впервые в истории получил право выступать в Лиге Европы.

Главным тренером команды является местный специалист Айхан Аббасов.

Ранее Султанов выступал в Казахстане за вторую команду «Ордабасы», «Байтерек» и «Кызыл-Жар». В начале 2020 года игрок перешел в «Каспий», но так и не провел ни одного официального матча в КПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 175 тысяч евро. В ближайшее время Султанов прибудет в расположение «Сумгайыта».

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