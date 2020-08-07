Казахстанский футболист перешел в зарубежный клуб и сыграет в еврокубках

Контракт Султанова с «Сумгайытом» рассчитан на два года.

В сезоне-2019/2020 азербайджанский клуб занял четвертое место в чемпионате страны и впервые в истории получил право выступать в Лиге Европы.

Главным тренером команды является местный специалист Айхан Аббасов.

Ранее Султанов выступал в Казахстане за вторую команду «Ордабасы», «Байтерек» и «Кызыл-Жар». В начале 2020 года игрок перешел в «Каспий», но так и не провел ни одного официального матча в КПЛ.