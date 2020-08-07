«Он потерял свою фишку в «Кайрате». Специалист — об уходе Сейдахмета в «Жетысу»

Известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов считает, что аренда в «Жетысу» пойдет на пользу Еркебулану Сейдахмету. По его словам, она должна помочь игроку вернуть свою индивидуальность, которую тот растерял в «Кайрате». Вот что он по этому поводу рассказал корреспонденту Vesti.kz.
— Когда он покупался у «УФы», был расчет на то, что парень заиграет. К сожалению, Сейдахмет проиграл конкуренцию. Его последние игры за «Кайрат» получились неубедительными. На него возлагались большие надежды, которые он, ввиду своего возраста, не оправдал. Хотя в 20 лет должен был уже проявить себя. Возможно не выдержал пресса, давления, обрушившуюся на него популярность.
Поэтому я думаю, что он правильно поступил, попросившись в аренду в другую команду. Надо играть, а не сидеть на лавке и ждать у моря погоды.
— Подходит ли «Жетысу» ему по стилю игры?
— Знаете, какое качество Сейдахмет растерял в «Кайрате»? Индивидуальность! Он славился тем, что был способен в одиночку обыграть нескольких соперников и этим обострить ситуацию у ворот соперника, принимал нестандартные решения. В алматинском клубе Еркебулан перестал это делать и сразу оказался невостребованным. Скорее всего, тут было много факторов — игра с высоким прессингом и требование более авторитетных партнеров играть в быстрый футбол в
Отметим, что Сейдахмет сам попросился в аренду в «Жетысу». Правами на него обладает «Кайрат», в который он перешел из «Уфы» в 2019 году. За всеми переходами игроков можно следить по нашей «Таблице трансферов КПЛ».