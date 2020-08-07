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13:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Он потерял свою фишку в «Кайрате». Специалист — об уходе Сейдахмета в «Жетысу»

Форвард был отправлен в аренду.
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Известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов считает, что аренда в «Жетысу» пойдет на пользу Еркебулану Сейдахмету. По его словам, она должна помочь игроку вернуть свою индивидуальность, которую тот растерял в «Кайрате». Вот что он по этому поводу рассказал корреспонденту Vesti.kz.

— Когда он покупался у «УФы», был расчет на то, что парень заиграет. К сожалению, Сейдахмет проиграл конкуренцию. Его последние игры за «Кайрат» получились неубедительными. На него возлагались большие надежды, которые он, ввиду своего возраста, не оправдал. Хотя в 20 лет должен был уже проявить себя. Возможно не выдержал пресса, давления, обрушившуюся на него популярность.

Казахстанская Премьер-Лига

Поэтому я думаю, что он правильно поступил, попросившись в аренду в другую команду. Надо играть, а не сидеть на лавке и ждать у моря погоды. Все-таки игровая практика может помочь ему реанимировать карьеру. Главное теперь, чтобы он и в «Жетысу» не разочаровал и показал себя с хорошей стороны, — отметил Есмагамбетов.

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— Подходит ли «Жетысу» ему по стилю игры?

— Знаете, какое качество Сейдахмет растерял в «Кайрате»? Индивидуальность! Он славился тем, что был способен в одиночку обыграть нескольких соперников и этим обострить ситуацию у ворот соперника, принимал нестандартные решения. В алматинском клубе Еркебулан перестал это делать и сразу оказался невостребованным. Скорее всего, тут было много факторов — игра с высоким прессингом и требование более авторитетных партнеров играть в быстрый футбол в одно-два касания. В «Жетысу» он может вернуть себе эту фишку, так как команда обычно играет «вторым номером», вследствие чего Сейдахмету будет представляться возможность брать игру на себя, идти в обыгрыш, обострять. Для игрока его амплуа не бывает игры в одно-два касания. Необходимо уметь пользоваться своим козырем. А обыгрыш и есть ценное качество Сейдахмета. И его нельзя терять, несмотря на то, что футбол поменялся.

Отметим, что Сейдахмет сам попросился в аренду в «Жетысу». Правами на него обладает «Кайрат», в который он перешел из «Уфы» в 2019 году. За всеми переходами игроков можно следить по нашей «Таблице трансферов КПЛ».

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