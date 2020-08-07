Когда трансферное окно держится на двух клубах. Обзор летних переходов игроков в КПЛ
Летнее трансферное окно в казахстанской
Летнее трансферное окно в казахстанской
«Астана» пока не подписала ни одного новичка, хотя в ее состав
Принципиальный соперник шестикратного чемпиона на внутренней арене «Кайрат» отметился, как известно, приглашением известного бразильского нападающего Вагнера Лава, способного разнообразить атакующую линию команды. Не помешал бы «желто-черным» хороший игрок в центр обороны, но, видимо, его еще нашли. Между тем, клуб отдал Еркебулана Сейдахмета в аренду в «Жетысу». Причем игрок сам решил уйти. Возможно, в талдыкорганском клубе он снова расцветет, поскольку в «Кайрате» смотрелся неубедительно.
В то же время ходили разговоры об отъезде в «Рубин» полузащитника национальной команды Еркебулана Тунгышбаева, просидевшего в прошлом сезоне на лавке. Однако данная информация
Очень серьезно усилился «Тобол», подписавший не только вышеупомянутого Малого, но и француза Жереми Манзорро с португальцем Карлосом Фонсекой. С таким пополнением костанайцы вправе решать самые серьезные задачи в этом сезоне. Кроме того, клуб отказался от услуг так и не дебютировавшего в КПЛ защитника сборной Нигерии Стивена Эзе и хавбека сборной Грузии Луки Зарандии.
«Жетысу» отзаявил защитника сборной Болгарии Георги Пашова и казахстанца Елжаса Алтынбекова. Ну и со своей стороны попытается реанимировать карьеру воспитанника таразского футбола Еркебулана Сейдахмета.
«Кайсар», вернув в ряды своего воспитанника Алтынбекова, также укрепил вратарскую линию Александром Заруцким. Ожидалось подписание контракта с Тимуром Рудосельским, который предпочел отправиться на просмотр в клуб российской
«Окжетпес», отказавшись от Андрея Мищенко, позвал в свой состав
«Шахтер» заключил соглашения с Еркином Тапаловым, Айдосом Таттыбаевым и Руслан Мингазовым. Откровенно говоря, новички «горняков» по своему статусу уступают ушедшим игрокам.
В «Тараз» вернулся воспитанник клуба Бауыржан Байтана. А вот австрийский форвард Нильс Цатль решил расторгнуть контракт с южанами.
«Кызыл-Жар СК» усилился аргентинским полузащитником Пабло Подио, игравшим ранее за распавшийся «Иртыш». В свою очередь в списке отказников оказались казахстанский защитник Бакдаулет Кожабаев и грузинский полузащитник Тамаз Цецхладзе.
«Каспий» покинули семь игроков, среди них сербский легионер Боян Ковачевич, российский защитник Лайонел Адамс и
«Ордабасы» еще никак не проявил на себя на трансферном рынке.
Как видно, основательными усилениями пока что могут похвастаться только «Кайрат» и «Тобол». Не исключено, что до 9 августа компанию им составит «Астана».
Отметим, что КПЛ должна была возобновиться 3 августа, но рестарт сезона снова отложили.