Когда трансферное окно держится на двух клубах. Обзор летних переходов игроков в КПЛ

«Астана» пока не подписала ни одного новичка, хотя в ее состав кого-то только не сватали. Разве что в расположение команды вернулись из аренды два молодых игрока. На выход отправились форвард сборной ДР Конго Фирмин Мубеле и защитник национальной команды Казахстана Сергей Малый.

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Принципиальный соперник шестикратного чемпиона на внутренней арене «Кайрат» отметился, как известно, приглашением известного бразильского нападающего Вагнера Лава, способного разнообразить атакующую линию команды. Не помешал бы «желто-черным» хороший игрок в центр обороны, но, видимо, его еще нашли. Между тем, клуб отдал Еркебулана Сейдахмета в аренду в «Жетысу». Причем игрок сам решил уйти. Возможно, в талдыкорганском клубе он снова расцветет, поскольку в «Кайрате» смотрелся неубедительно.

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В то же время ходили разговоры об отъезде в «Рубин» полузащитника национальной команды Еркебулана Тунгышбаева, просидевшего в прошлом сезоне на лавке. Однако данная информация по-прежнему не получила официального подтверждения, как и возможный переход другого игрока сборной Казахстана Нуралы Алипа в московский «Локомотив».

Очень серьезно усилился «Тобол», подписавший не только вышеупомянутого Малого, но и француза Жереми Манзорро с португальцем Карлосом Фонсекой. С таким пополнением костанайцы вправе решать самые серьезные задачи в этом сезоне. Кроме того, клуб отказался от услуг так и не дебютировавшего в КПЛ защитника сборной Нигерии Стивена Эзе и хавбека сборной Грузии Луки Зарандии.

«Жетысу» отзаявил защитника сборной Болгарии Георги Пашова и казахстанца Елжаса Алтынбекова. Ну и со своей стороны попытается реанимировать карьеру воспитанника таразского футбола Еркебулана Сейдахмета.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

«Кайсар», вернув в ряды своего воспитанника Алтынбекова, также укрепил вратарскую линию Александром Заруцким. Ожидалось подписание контракта с Тимуром Рудосельским, который предпочел отправиться на просмотр в клуб российской премьер-лиги «Тамбов».

«Окжетпес», отказавшись от Андрея Мищенко, позвал в свой состав экс-защитника молодежной сборной Казахстана Дмитрия Шмидта и нигерийского защитника Алию Абубакара.

«Шахтер» заключил соглашения с Еркином Тапаловым, Айдосом Таттыбаевым и Руслан Мингазовым. Откровенно говоря, новички «горняков» по своему статусу уступают ушедшим игрокам.

В «Тараз» вернулся воспитанник клуба Бауыржан Байтана. А вот австрийский форвард Нильс Цатль решил расторгнуть контракт с южанами.

«Кызыл-Жар СК» усилился аргентинским полузащитником Пабло Подио, игравшим ранее за распавшийся «Иртыш». В свою очередь в списке отказников оказались казахстанский защитник Бакдаулет Кожабаев и грузинский полузащитник Тамаз Цецхладзе.

«Каспий» покинули семь игроков, среди них сербский легионер Боян Ковачевич, российский защитник Лайонел Адамс и экс-защитник молодежной сборной Казахстана Карам Султанов. На их места актаусцы подписали Армана Нусипа, Рафката Аслана и Максата Тайкенова.

«Ордабасы» еще никак не проявил на себя на трансферном рынке.

Как видно, основательными усилениями пока что могут похвастаться только «Кайрат» и «Тобол». Не исключено, что до 9 августа компанию им составит «Астана».