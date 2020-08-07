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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

От Булешева до Исаэля. Как выступали «десятки» в «Кайрате» до Сейдахмета

Полузащитник «Кайрата» атакующего плана Еркебулан Сейдахмет на правах аренды отправился в талдыкорганский «Жетысу». Игрок числился в алматинском клубе под сакральным для футбола десятым номером. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, кто в последнее время играл в «Кайрате» с «десяткой» на спине и пришел к выводу, что Еркош — один из самых блеклых футболистов среди них.

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В казахстанской премьер-лиге с 2003 года было введено правило о постоянных номерах в сезоне. С этого момента футболки с номером «10» в «Кайрате» носили шесть игроков.

Самое продолжительное время «десяткой» владел форвард Алибек Булешев — шесть сезонов (2003−2008). За это время он провел в КПЛ 129 матчей и забил 55 голов. В том числе в 2004 году, когда «Кайрат» в последний раз становился чемпионом — Булешев забил 14 мячей в 36 играх, став одним из лучших бомбардиров команды.

Кайрат (Алма-Ата)

Отметим, что в 2007 году Булешев на полсезона уезжал в «Актобе», в это время под десятым номером в «Кайрате» выступал нападающий Даурен Кусаинов, который провел 15 матчей в КПЛ, но забитыми мячами не отметился. Булешев вернулся, вернул себе этот номер — и тоже сыграл 15 встреч без голов.

В 2009 году алматинский клуб из-за финансовых трудностей провел в первой лиге. На следующий год, после возвращения в премьер-лигу, под десятым номером в клубе выступал форвард Драган Джурджевич. Он провел 28 матчей и забил два гола. Серб некоторое время даже играл на позиции центрального защитника.

В сезонах-2011 и 2012 «десятку» в «Кайрате» носил полузащитник Руслан Балтиев. В первый год рекордсмен сборной Казахстана по забитым голам провел за команду 19 матчей и отличился двумя взятиями ворот. В 2012 году, когда началось возрождение алматинского клуба, на тот момент 34-летний Балтиев из-за травм проявил себя не так ярко (всего три матча в КПЛ) и был вынужден завершить карьеру.

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В 2013 и 2014 году «десятку» на смену номеру «30», под которым он выступал до этого, выбрал хорватский полузащитник Йосип Кнежевич. Футболист за два сезона показал высокую результативность, забив в общей сложности 16 мячей в 47 играх в чемпионате Казахстана.

С 2015 года майка с числом десять перешла к бразильскому вингеру Исаэлю Барбозе, который ранее выступал за «Кайрат» под номером «31».

Исаэль, выступая с «десяткой» на спине, суммарно за четыре сезона провел в КПЛ 116 матчей, отличившись 33 раза.

В 2019 году этот номер достался Сейдахмету, который сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол. Последний раз в премьер-лиге казахстанец выходил на поле 30 июня прошлого года в победном матче с «Астаной» (2:0). А, если считать в целом, то Сейдахмет не играл в официальных встречах на протяжении года. 1 августа 2019 он провел за алматинцев 90 минут в матче квалификации Лиги Европы против израильского «Хапоэля Беэр-Шева» (1:1).

20-летний Сейдахмет в текущем сезоне не выходил на поле. Он перешел в «Кайрат» летом 2019 года — алматинцы купили его за 300 тысяч у российской «Уфы». Также в карьере форварда были болгарский «Левски» и «Тараз».

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