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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зимняя пауза в бундеслиге в сезоне-2020/21 будет сокращена до 11 дней

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Немецкая бундеслига на своем официальном сайте опубликовала календарь сезона-2020/21.

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Источник: AP 2020

Стартовый тур запланирован на 18 сентября. Отмечается, что решение об участниках матча открытия, в котором традиционно играет действующий чемпион, еще не принято. Оно зависит от результатов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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В случае, если «Бавария» дойдет до финала Лиги чемпионов (состоится 23 августа), то её матч в рамках первого тура чемпионата Германии против «Шальке» будет перенесен на 21 сентября, а в матче открытия нового сезона бундеслиги сыграют две «Боруссии» — из Дортмунда и Менхенгладбаха.

Немецкая Бундеслига

На зимний перерыв команды уйдут 21 декабря, а уже 2 января пройдут матчи второго круга.

Кроме того, сообщается, что Суперкубок Германии с участием «Баварии» и дортмундской «Боруссии» запланирован на 30 сентября в Мюнхене.

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