Зимняя пауза в бундеслиге в сезоне-2020/21 будет сокращена до 11 дней

Источник: AP 2020

Стартовый тур запланирован на 18 сентября. Отмечается, что решение об участниках матча открытия, в котором традиционно играет действующий чемпион, еще не принято. Оно зависит от результатов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

В случае, если «Бавария» дойдет до финала Лиги чемпионов (состоится 23 августа), то её матч в рамках первого тура чемпионата Германии против «Шальке» будет перенесен на 21 сентября, а в матче открытия нового сезона бундеслиги сыграют две «Боруссии» — из Дортмунда и Менхенгладбаха.

Немецкая Бундеслига Все о турнире

На зимний перерыв команды уйдут 21 декабря, а уже 2 января пройдут матчи второго круга.