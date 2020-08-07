Зимняя пауза в бундеслиге в сезоне-2020/21 будет сокращена до 11 дней
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Немецкая бундеслига на своем официальном сайте опубликовала календарь сезона-2020/21.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Немецкая бундеслига на своем официальном сайте опубликовала календарь сезона-2020/21.
Стартовый тур запланирован на 18 сентября. Отмечается, что решение об участниках матча открытия, в котором традиционно играет действующий чемпион, еще не принято. Оно зависит от результатов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
В случае, если «Бавария» дойдет до финала Лиги чемпионов (состоится 23 августа), то её матч в рамках первого тура чемпионата Германии против «Шальке» будет перенесен на 21 сентября, а в матче открытия нового сезона бундеслиги сыграют две «Боруссии» — из Дортмунда и Менхенгладбаха.
На зимний перерыв команды уйдут 21 декабря, а уже 2 января пройдут матчи второго круга.
Кроме того, сообщается, что Суперкубок Германии с участием «Баварии» и дортмундской «Боруссии» запланирован на 30 сентября в Мюнхене.