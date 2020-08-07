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20:07 (мск), источник: БЕЛТА

Никола Антич признан лучшим игроком чемпионата Беларуси в июле

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник солигорского «Шахтера» Никола Антич признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в июле. Таков итог традиционного голосования журналистов ведущих белорусских СМИ, проводимого ассоциацией «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В результате опроса 26-летний серб набрал 33 балла из 48 возможных. Его конкурентами были Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Диего Сантос («Витебск») и Денис Гречихо («Рух», Брест).

Лучшим среди тренеров в июле стал наставник «Шахтера» Юрий Вернидуб, набравший 35 баллов. Во втором летнем месяце солигорские футболисты провели под руководством украинского специалиста пять матчей, из которых выиграли четыре, а один завершили вничью. Кроме Юрия Вернидуба на звание лучшего тренера претендовали Игорь Ковалевич («Неман», Гродно), Александр Седнев («Рух», Брест) и Сергей Ясинский («Витебск»).

Автором самого эффектного гола июля стал нападающий «Шахтера» Виталий Лисакович.

Футболисты «Шахтера» возглавляют турнирную таблицу 30-го национального первенства, набрав 43 очка в 21 проведенном матче.

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