Никола Антич признан лучшим игроком чемпионата Беларуси в июле

В результате опроса 26-летний серб набрал 33 балла из 48 возможных. Его конкурентами были Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Диего Сантос («Витебск») и Денис Гречихо («Рух», Брест).

Лучшим среди тренеров в июле стал наставник «Шахтера» Юрий Вернидуб, набравший 35 баллов. Во втором летнем месяце солигорские футболисты провели под руководством украинского специалиста пять матчей, из которых выиграли четыре, а один завершили вничью. Кроме Юрия Вернидуба на звание лучшего тренера претендовали Игорь Ковалевич («Неман», Гродно), Александр Седнев («Рух», Брест) и Сергей Ясинский («Витебск»).