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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» объявил о подписании четырех защитников из казахстанских клубов

Кокшетауский «Окжетпес» объявил о подписании четырех защитников, которые текущий сезон начинали в КПЛ.

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Команду пополнили нигериец Алию Абубакар, украинец Тарас Бондаренко и казахстанцы Григорий Сартаков и Дмитрий Шмидт. Все игроки перешли в статусе свободных агентов.

24-летний Абубакар выступал за «Шахтер» и успел провести один матч, выйдя 15 марта на замену в игре с «Кайратом» (1:0). До Казахстана победитель юношеского чемпионата мира-2013 для игроков до 17 лет выступал за за украинский «Олимпик», белорусский «Слуцк», финские «Кеми» и «КуПС», грузинский «Дила Гори», тунисский «Бизертин» и израильский «Ашдод».

27-летний Бондаренко в трех матчах за «Каспий» забил один гол, огорчив «Астану» (2:3). До Казахстан в его карьере были сербские «Раднички» из Ниша и «Металац», а на родине он защищал цвета запорожского «Металлурга», «Полтавы» и «Авангарда» из Краматорска.

25-летний Сартаков, который имеет в своем активе один матч за сборную Казахстана, не выходил на поле с 2018 года — он восстанавливался от травмы. Текущий сезон футболист начал в родном «Иртыше», который 31 мая снялся с КПЛ. Также в его карьере были «Тобол» и семейский «Спартак».

26-летний Шмидт также начинал сезон в «Иртыше», за который провел две игры в КПЛ-2020. Ранее уроженец Усть-Каменогорск выступал за «Акжайык», «Алтай» и родной «Восток».

«Клуб во время паузы старался качественно работать на трансферном рынке и подписывал игроков по соотношению “цена — качество”. Вместе с тем мы благодарны тем футболистам, которые покидают команду и желаем дальнейших успехов. С ними мы расстаемся по обоюдному согласию», — сказал спортивный директор «Окжетпеса» Ержан Джамбиров.

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