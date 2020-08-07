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21:19 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» обыграла «Витебск» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали победу над «Витебском» со счетом 3:2 в гостевом матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В составе победителей мячи забили Дмитрий Юсов, Николай Януш и Александр Макась, хозяева ответили голами Антона Матвеенко и Павла Назаренко. Для команды Виталия Жуковского это вторая виктория кряду, а подопечные Сергея Ясинского потерпели второе поражение подряд.

Сегодняшний поединок между минским «Динамо» и «Смолевичами» перенесен на 14 августа. Встреча «Минск» — «Славия» (Мозырь) перенесена с 8 на 12 августа.

Результаты других игр этого тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Слуцк» — 4:2.

Еще два матча пройдут 8 августа: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Рух» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), БАТЭ (Борисов) — «Городея».

Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (21 матч), БАТЭ — 37 (20), «Неман» — 37 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 33 (20), «Ислочь» — 32 (21), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Энергетик-БГУ» — 30 (20), «Витебск» — 29 (21), «Динамо» (Брест) — 29 (19), «Рух» — 29 (20), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (20), «Городея» — 20 (20), «Минск» — 18 (18), «Белшина» — 16 (21), «Смолевичи» — 14 (19).

В споре лучших бомбардиров лидирует узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

Витебск
2:3
Первый тайм: 0:0
Ислочь
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