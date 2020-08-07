«Ислочь» обыграла «Витебск» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси

В составе победителей мячи забили Дмитрий Юсов, Николай Януш и Александр Макась, хозяева ответили голами Антона Матвеенко и Павла Назаренко. Для команды Виталия Жуковского это вторая виктория кряду, а подопечные Сергея Ясинского потерпели второе поражение подряд.