«Покинул зону комфорта». Экс-тренер сборной Казахстана оценил переход Сейдахмета в «Жетысу»

О переходе Сейдахмета клубы объявили 6 августа. В новой команде он получил 80-й номер.

«Я думаю, сами журналисты вознесли Сейдахмета до небес, раскрутили его и требуют слишком много. Каждый раз пишут про Сейдахмета. Парню надо освоиться, разобраться в себе, окрепнуть, а его сравнивают с Месси. Наверное, это неправильно. Ему сейчас тяжело и сложно, чисто психологически — он ведь нигде толком и не заиграл. Сейдахмету и возраст, и потенциал позволяют наладить карьеру, но надо окрепнуть.

Самое главное, чтобы он психологически восстановился. Столько много неоправданных надежд, и я думаю, он сам потерялся в этом всем. Как игроку, Еркебулану надо пересмотреть свое отношение к футболу. Техника и скорость у него есть, но надо чтобы было доверие и давали играть. Это надо заслужить отношением на тренировках, пахать, работать над собой, двигаться вперед и оправдать выданные авансы.

Хочу сказать, что Еркебулан молодец — покинул зону комфорта и принял такое решение, — отметил Масудов.

20-летний Сейдахмет в текущем сезоне не выходил на поле. Он перешел в «Кайрат» летом 2019 года — алматинцы купили его за 300 тысяч у российской «Уфы». Также в карьере форварда были болгарский «Левски» и «Тараз».