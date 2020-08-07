«Астана» подписала защитника с опытом игры в чемпионатах Италии и России

По данным источника, чемпионы Казахстана взяли 26-летнего Радаковича у чешской «Спарты» в аренду до конца этого года. Клубы пока не подтверждали сделку.

Прошедший сезон Радакович провел в аренде в российском «Оренбурге», где был одноклубником хавбека сборной Казахстана Исламбека Куата. Оба игрока пропустили концовку чемпионата из-за коронавируса, а их команда вылетела из премьер-лиги.