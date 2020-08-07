«Астана» подписала защитника с опытом игры в чемпионатах Италии и России
Сербский защитник Урош Радакович стал игроком «Астаны», сообщает Transfermarkt.
Сербский защитник Урош Радакович стал игроком «Астаны», сообщает Transfermarkt.
По данным источника, чемпионы Казахстана взяли 26-летнего Радаковича у чешской «Спарты» в аренду до конца этого года. Клубы пока не подтверждали сделку.
Прошедший сезон Радакович провел в аренде в российском «Оренбурге», где был одноклубником хавбека сборной Казахстана Исламбека Куата. Оба игрока пропустили концовку чемпионата
В РПЛ Радакович провел 15 матчей и забил один гол. В «Спарту» он перешел в 2018 году, а до этого играл в чемпионате Чехии за «Сигму». Также в карьере защитника были «Болонья» и «Новара», за которые он играл в Кубке Италии и Серии Б, а на родине серб выступал за «Пролетер» из
В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро.