Главный тренер ПСЖ Тухель сломал ногу во время тренировки

Источник: AP 2020

У 46-летнего специалиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости, а также растяжение лодыжки. Сроки восстановления тренера парижан не сообщаются.

В текущем сезоне ПСЖ под руководством Тухеля выиграл чемпионат страны, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги. Тухель тренирует ПСЖ с 2018 года.

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