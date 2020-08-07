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7 августа, источник: ТАСС

Главный тренер ПСЖ Тухель сломал ногу во время тренировки

ТАСС, 7 августа. Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Томас Тухель получил травму в ходе тренировки команды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: AP 2020

У 46-летнего специалиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости, а также растяжение лодыжки. Сроки восстановления тренера парижан не сообщаются.

В текущем сезоне ПСЖ под руководством Тухеля выиграл чемпионат страны, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги. Тухель тренирует ПСЖ с 2018 года.

ПСЖ (Париж)

12 августа ПСЖ встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой». Начиная с четвертьфинала все матчи турнира пройдут без зрителей в Лиссабоне, противостояния будут состоять из одной встречи.

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