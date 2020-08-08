Прокуратура потребовала приостановить процесс над Роналдиньо

Источник: Спорт РИА Новости

Роналдиньо и его брат, подозреваемые в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая, были арестованы 7 марта. В начале апреля судья Густаво Амарилья отпустил Роналдиньо под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. С тех пор экс-футболист и его брат находятся в гостинице в центре Асунсьона.

Читайте также Одноклубник Роналдиньо вспомнил о странной привычке футболиста

Прокуратура сообщила, что не обнаружила фактов, доказывающих, что Роналдиньо принимал непосредственное участие в планировании получения фальшивых документов, но подчеркнула, что это не освобождает его от ответственности за их использование. Прокуратура потребовала, чтобы 40-летний бразилец выплатил 90 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба, указал адрес проживания в Бразилии и каждые три месяца отмечался в судебных органах своей страны.

В случае Роберто, брата Роналдиньо, прокуратура потребовала двухлетнего заключения с последующей приостановкой исполнения приговора.