Денис Черышев отклонил предложение от команды из Москвы и намерен остаться в «Валенсии»

Источник: AP 2020

Уточняется, что предложение было от одной из двух команд — это московский ЦСКА или «Спартак», обе команды проявляли интерес к игроку. Российские клубы внимательно относятся к ситуации с его возможным уходом, но реальность такова, что игрок не собирается возвращаться на родину.

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Приоритет Дениса — заслужить доверие нового тренера Хави Грасии в предсезонке. Россиянин хочет закрепиться на левом фланге атаки и составить конкуренцию Гонсало Гедешу. Черышев рассчитывает получить свой шанс, надеясь на трансфер Родриго в текущее трансферное окно.

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