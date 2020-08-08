Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Динамо Бр
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Иртыш
Футбол. Премьер-лига
16:00
Химки
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
16:30
Чертаново
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Факел
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ростов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Алания
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Волгарь
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Наполи
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
11:51 (мск), источник: Прессбол

Похоже, Лисаковича в «Локомотиве» не особо ждут… И это даже хорошо

Новобранец «Локо» не попал в заявку на матч Суперкубка, потому что клуб до сих пор не объявил о трансфере белоруса официально. И это тревожный знак с точки зрения перспектив футболиста.

Наверх

О переходе Лисаковича из солигорского «Шахтера» в «Локомотив» рассказали все агентства. Однако самого главного подтверждения нет — от клуба. Как сообщается, переход уже получил одобрение трансферного комитета, названа даже сумма — 1,1 млн евро, игрок успешно прошел медосмотр. Однако фамилии «Лисакович» по-прежнему нет ни в заявке, ни на сайте клуба. И с чем связана такая проволочка, непонятно.

Своеобразная картина и на форумах, где обретаются болельщики «Локомотива», либо люди, выдающие себя за таковых. Основное настроение: «Так ради чего мы расстаемся с Фарфаном?! Чтобы приобрести 22-летнего ноунейма? С кем собираемся в Лиге чемпионов играть?» Хуже всего, что не особо ждут Лисаковича и в команде. Будь иначе, наставник Марко Николич настоял бы на скорейшем вовлечении белоруса в игровой процесс. Однако для такой спешки нет резона, так как позиции, на которые может претендовать новичок, прочно заняты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя в Беларуси Лиса называют форвардом в «Локо» ему вряд ли светит играть на острие. В РПЛ в принципе много силовой борьбы, клубы в основном исповедуют оборонительный футбол, поэтому для роли центрфорварда нужна другая антропометрия. Например, такая как у ЭДЕРА. Португальский форвард не так много забивает, однако выполняет множество другой работы: борется за верховые мячи, ставит заслоны партнерам, в общем дает свободу игрокам, подключающимся из глубины. Впрочем, в новом сезоне Эдера, скорее всего, вытеснит вернувшийся из Испании более резкий и забивной Федор СМОЛОВ.

Лисакович ниже Смолова на 8 сантиметров, Эдера на 11 см, а потому будет претендовать на одну из ролей полунападающих. Проблема в том, что «Локомотив» не испытывает дефицита игроков такого плана. Более того, основные штыки — воспитанники клуба братья Алексей и Антон МИРАНЧУКИ — со всеми вытекающими. При прочих равных предпочтение будет всегда отдаваться любимцам публики. Оба сочетают в себе технику, мощь, разнообразие и считаются главными надеждами не только клуба, но и всего российского футбола. И если Лис хочет вытеснить их из основы, нужно сотворить что-то нереальное.

Но список игроков такого стиля отнюдь не исчерпывается братьями Миранчуками. Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ где-то рядом с этим статусом. Он тоже воспитанник «Локо» и заявил о себе в 18 лет. Побег в «Рубин» четыре года назад подпортил его реноме и приостановил прогресс, но он вернулся и в последние два сезона стал игроком основной обоймы. Начиная форвардом, со временем Жемалетдинов превратился в довольно универсального солдата.

В прошлом сезоне о себе заявил еще один выпускник «молодежки» «Локомотива» Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ. В 24-м туре в матче с «Рубином» он впервые вышел в основе в виду травм и дисквалификаций партнеров и оформил гол плюс пас! Следующий раз он вышел в основе в последнем туре и снова записал на свой счет ассист. Только вот таких шансов Рыбчинский получал очень мало. Суммарно за сезон он провел около 220 минут… И это говорит об уровне конкуренции в «Локомотиве». Особенно среди игроков того амплуа, которое представляют Рыбчинский и Лисакович.

А недавно клуб объявил о трансфере 18-летнего узбекского вундеркинда Жасурбека ЖАЛОЛИДДИНОВА. О новобранце известно то, что он стал самым молодым дебютантом в истории чемпионата Узбекистана, а в октябре 2019-го был включен газетой «Гардиан» в список «60 лучших талантов 2002 года рождения». И главное — он тоже полузащитник атакующего плана, то есть еще один конкурент Лисаковича.

Читайте также
«Зенит» в пятый раз стал обладателем Суперкубка России

Из всего сказанного очевидно, что на данный момент белорусский форвард нужен «Локомотиву» в основном как страховка на случай ухода братьев Миранчуков — тогда бы в составе могла образоваться дыра. Слухи о продаже Алексея и Антона в один из европейских клубов бродят по интернету уже больше года. И «Локо», в общем, даже не против их отпустить — лишь бы не в «Зенит»… Однако воз и ныне там. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил вероятность трансфера Алексея как 60/40. Об отъезде Антона разговоры поутихли.

В общем, ситуация непонятная. И непонятной она будет также и для Лисаковича. В таких вопросах играет роль не только футбол, но и политика. Очевидно, что на первых порах Виталию будет крайне сложно отвоевать место в составе. И тут возможны два варианта. Либо он начнет скисать как игрок, наслаждаясь огромной по меркам Беларуси зарплатой и поддаваясь соблазнам Москвы. Либо Виталий воспримет эту ситуацию как вызов, начнет пахать и прогрессировать, доказывая тренеру свою состоятельность. В этом плане Лису проще, чем скажем, оборонительным футболистам — оценить их хладнокровие, умение выбрать позицию можно только в играх. Однако скорость, работоспособность, владение финтами и ударом вполне можно убедительно показать и на тренировках. И от нормального тренера никак не укроется прогресс атакующего игрока.

Если возобладает второй вариант, то это станет удачей для белорусского футбола. После Белькевича и Глеба мы заждались появления по-настоящему большого игрока.

Константин ЛОБАНДИЕВСКИЙ

Читайте также
 Похоже, Лисаковича в "Локомотиве" не особо ждут... И это даже хорошо
Ход чемпионата Беларуси не удалось нарушить даже COVID-19. Но пришел блогер Мотолько и вверг БФФ в форс-мажор переноса столичного футбола
Малкин вылетел из плей-офф КС, не забив самой слабой команде
ЛЧ: Рекорд Роналду не спас «Ювентус», Варан «прибил» «Реал»
Трофеи «Зенита» почти не удивляют: итоги матча за Суперкубок РФ
Не надо хоронить «Торонто». Он спасся за 23 секунды до конца
Волейболистка рассказала, о чем шутят в раздевалках (фото)
СМИ: Прокуратура Парагвая не просит реальный срок для Роналдиньо
Олейник против Льюиса: чего ждать от главного боя выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь