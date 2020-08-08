Похоже, Лисаковича в "Локомотиве" не особо ждут... И это даже хорошо

О переходе Лисаковича из солигорского «Шахтера» в «Локомотив» рассказали все агентства. Однако самого главного подтверждения нет — от клуба. Как сообщается, переход уже получил одобрение трансферного комитета, названа даже сумма — 1,1 млн евро, игрок успешно прошел медосмотр. Однако фамилии «Лисакович» по-прежнему нет ни в заявке, ни на сайте клуба. И с чем связана такая проволочка, непонятно. Своеобразная картина и на форумах, где обретаются болельщики «Локомотива», либо люди, выдающие себя за таковых. Основное настроение: «Так ради чего мы расстаемся с Фарфаном?! Чтобы приобрести 22-летнего ноунейма? С кем собираемся в Лиге чемпионов играть?» Хуже всего, что не особо ждут Лисаковича и в команде. Будь иначе, наставник Марко Николич настоял бы на скорейшем вовлечении белоруса в игровой процесс. Однако для такой спешки нет резона, так как позиции, на которые может претендовать новичок, прочно заняты.

Хотя в Беларуси Лиса называют форвардом в «Локо» ему вряд ли светит играть на острие. В РПЛ в принципе много силовой борьбы, клубы в основном исповедуют оборонительный футбол, поэтому для роли центрфорварда нужна другая антропометрия. Например, такая как у ЭДЕРА. Португальский форвард не так много забивает, однако выполняет множество другой работы: борется за верховые мячи, ставит заслоны партнерам, в общем дает свободу игрокам, подключающимся из глубины. Впрочем, в новом сезоне Эдера, скорее всего, вытеснит вернувшийся из Испании более резкий и забивной Федор СМОЛОВ.



Лисакович ниже Смолова на 8 сантиметров, Эдера на 11 см, а потому будет претендовать на одну из ролей полунападающих. Проблема в том, что «Локомотив» не испытывает дефицита игроков такого плана. Более того, основные штыки — воспитанники клуба братья Алексей и Антон МИРАНЧУКИ — со всеми вытекающими. При прочих равных предпочтение будет всегда отдаваться любимцам публики. Оба сочетают в себе технику, мощь, разнообразие и считаются главными надеждами не только клуба, но и всего российского футбола. И если Лис хочет вытеснить их из основы, нужно сотворить что-то нереальное.



Но список игроков такого стиля отнюдь не исчерпывается братьями Миранчуками. Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ где-то рядом с этим статусом. Он тоже воспитанник «Локо» и заявил о себе в 18 лет. Побег в «Рубин» четыре года назад подпортил его реноме и приостановил прогресс, но он вернулся и в последние два сезона стал игроком основной обоймы. Начиная форвардом, со временем Жемалетдинов превратился в довольно универсального солдата.



В прошлом сезоне о себе заявил еще один выпускник «молодежки» «Локомотива» Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ. В 24-м туре в матче с «Рубином» он впервые вышел в основе в виду травм и дисквалификаций партнеров и оформил гол плюс пас! Следующий раз он вышел в основе в последнем туре и снова записал на свой счет ассист. Только вот таких шансов Рыбчинский получал очень мало. Суммарно за сезон он провел около 220 минут… И это говорит об уровне конкуренции в «Локомотиве». Особенно среди игроков того амплуа, которое представляют Рыбчинский и Лисакович.



А недавно клуб объявил о трансфере 18-летнего узбекского вундеркинда Жасурбека ЖАЛОЛИДДИНОВА. О новобранце известно то, что он стал самым молодым дебютантом в истории чемпионата Узбекистана, а в октябре 2019-го был включен газетой «Гардиан» в список «60 лучших талантов 2002 года рождения». И главное — он тоже полузащитник атакующего плана, то есть еще один конкурент Лисаковича.