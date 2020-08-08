Новичок КПЛ отзаявил выпускника «Ниццы»

Таким образом, 28-летний легионер стал седьмым игроком, которого отзаявил актауский клуб. Ранее в списке «отказников» числились Боян Ковачевич, Карам Султанов, Еркин Тапалов, Султан Сагнаев, Айдос Таттыбаев и Рамазан Каримов.

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Ньюадзи — выпускник «Ниццы», но ни в основу, ни даже в дубль французского клуба ему попасть не удалось.

В «Каспий» перешел в зимнее трансферное окно, тогда как в предыдущем сезоне играл за «Тараз». В КПЛ-2020 форвард провел две игры, результативными действиями не отметился.