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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ отзаявил выпускника «Ниццы»

Французский футболист тоголезского происхождения Серж Ньюадзи покинул «Каспий», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт ПФЛК.

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Таким образом, 28-летний легионер стал седьмым игроком, которого отзаявил актауский клуб. Ранее в списке «отказников» числились Боян Ковачевич, Карам Султанов, Еркин Тапалов, Султан Сагнаев, Айдос Таттыбаев и Рамазан Каримов.

Казахстанская Премьер-Лига

Ньюадзи — выпускник «Ниццы», но ни в основу, ни даже в дубль французского клуба ему попасть не удалось.

В «Каспий» перешел в зимнее трансферное окно, тогда как в предыдущем сезоне играл за «Тараз». В КПЛ-2020 форвард провел две игры, результативными действиями не отметился.

Чемпионат Казахстана планировали возобновить 3 августа, но в итоге рестарт сезона снова отложили.

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