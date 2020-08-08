Новичок КПЛ отзаявил выпускника «Ниццы»
Французский футболист тоголезского происхождения Серж Ньюадзи покинул «Каспий», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт ПФЛК.
Французский футболист тоголезского происхождения Серж Ньюадзи покинул «Каспий», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт ПФЛК.
Таким образом, 28-летний легионер стал седьмым игроком, которого отзаявил актауский клуб. Ранее в списке «отказников» числились Боян Ковачевич, Карам Султанов, Еркин Тапалов, Султан Сагнаев, Айдос Таттыбаев и Рамазан Каримов.
Ньюадзи — выпускник «Ниццы», но ни в основу, ни даже в дубль французского клуба ему попасть не удалось.
В «Каспий» перешел в зимнее трансферное окно, тогда как в предыдущем сезоне играл за «Тараз». В КПЛ-2020 форвард провел две игры, результативными действиями не отметился.
Чемпионат Казахстана планировали возобновить 3 августа, но в итоге рестарт сезона снова отложили.