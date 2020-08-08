«Астана» объявила срок контракта и номер нового легионера
Сербский защитник Урош Радакович подписал контракт с «Астаной», сообщает официальный сайт клуба.
Сербский защитник Урош Радакович подписал контракт с «Астаной», сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение рассчитано на полгода. В «Астане» Радакович будет играть на правах аренды — права на его трансфер принадлежали чешской «Спарте». В новой команде он получил четвертый номер.
26-летний Радакович прошедший сезон провел в аренде в российском «Оренбурге», за который забил один гол в 15 матчах. Ранее в его карьере также были чешская «Сигма», итальянские «Новара» и «Болонья» и сербский «Пролетер».
В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро.