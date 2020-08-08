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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила срок контракта и номер нового легионера

Сербский защитник Урош Радакович подписал контракт с «Астаной», сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение рассчитано на полгода. В «Астане» Радакович будет играть на правах аренды — права на его трансфер принадлежали чешской «Спарте». В новой команде он получил четвертый номер.

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26-летний Радакович прошедший сезон провел в аренде в российском «Оренбурге», за который забил один гол в 15 матчах. Ранее в его карьере также были чешская «Сигма», итальянские «Новара» и «Болонья» и сербский «Пролетер».

Астана (Нур-Султан)

В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро.

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