Андреа Аньелли: Роналду останется в «Ювентусе». Он опора клуба

Ранее France Football сообщил, что португалец после матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов говорил о желании перейти в «ПСЖ».

«Я полностью уверен, что он останется. Думаю, что эта публикация касалась интервью, которое вышло несколько месяцев назад. Так получилось, что публикация вышла незадолго до нашей игры с французской командой. Это старый трюк СМИ. Но могу заверить, что Роналду остается опорой “Ювентуса”», — заявил Аньелли.