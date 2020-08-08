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14:35 (мск), источник: Sports.Ru

Андреа Аньелли: Роналду останется в «Ювентусе». Он опора клуба

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что форвард Криштиану Роналду не намерен уходить из клуба.

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Ранее France Football сообщил, что португалец после матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов говорил о желании перейти в «ПСЖ».

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Ювентус (Турин)

«Я полностью уверен, что он останется. Думаю, что эта публикация касалась интервью, которое вышло несколько месяцев назад. Так получилось, что публикация вышла незадолго до нашей игры с французской командой. Это старый трюк СМИ. Но могу заверить, что Роналду остается опорой “Ювентуса”», — заявил Аньелли.

Источник — Football Italia

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