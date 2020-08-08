Андреа Аньелли: Роналду останется в «Ювентусе». Он опора клуба
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что форвард Криштиану Роналду не намерен уходить из клуба.
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что форвард Криштиану Роналду не намерен уходить из клуба.
Ранее France Football сообщил, что португалец после матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов говорил о желании перейти в «ПСЖ».
«Я полностью уверен, что он останется. Думаю, что эта публикация касалась интервью, которое вышло несколько месяцев назад. Так получилось, что публикация вышла незадолго до нашей игры с французской командой. Это старый трюк СМИ. Но могу заверить, что Роналду остается опорой “Ювентуса”», — заявил Аньелли.
Источник — Football Italia