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14:47 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок сборной Казахстана и представители пляжного футбола перешли в клуб второй лиги

Известные воспитанники павлодарского футбола перешли в «Аксу» из второй лиги. Об этом в интервью Pavlodarnews.kz сообщил Талгат Байсуфинов, который начал в работу в клубе.

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В списке оказался экс-полузащитник сборной Казахстана Павел Шабалин. Также «Аксу» пополнили вратари Михаил Голубничий и Никита Калмыков с хавбеком Константином Заречным. Клуб привлек и игроков из пляжного футбола — Александра Балаева, Игорь Демешко и Аскара Ажикенова, которые выступали за «Ак-Бет Баянауыл».

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К «Аксу» присоединился полузащитник Салман Чапанов, который играл за клубы и в большом футболе, и пляжном. Остался и экс-защитник сборной Казахстана Владислав Чернышов, для которого предстоящий сезон будет третьим в команде.

Ранее стало известно, что перед «Аксу», который представляет одноименный город в Павлодарской области, будет стоять задача пробиться в первую лигу в этом сезоне. Бюджет команды составит 45 миллионов тенге.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса старт второй лиги был отложен на неопределенный срок. Турнир может пройти в усеченном формате.

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