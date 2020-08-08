Экс-игрок сборной Казахстана и представители пляжного футбола перешли в клуб второй лиги

В списке оказался экс-полузащитник сборной Казахстана Павел Шабалин. Также «Аксу» пополнили вратари Михаил Голубничий и Никита Калмыков с хавбеком Константином Заречным. Клуб привлек и игроков из пляжного футбола — Александра Балаева, Игорь Демешко и Аскара Ажикенова, которые выступали за «Ак-Бет Баянауыл».

К «Аксу» присоединился полузащитник Салман Чапанов, который играл за клубы и в большом футболе, и пляжном. Остался и экс-защитник сборной Казахстана Владислав Чернышов, для которого предстоящий сезон будет третьим в команде.

Ранее стало известно, что перед «Аксу», который представляет одноименный город в Павлодарской области, будет стоять задача пробиться в первую лигу в этом сезоне. Бюджет команды составит 45 миллионов тенге.