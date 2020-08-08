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14:56 (мск), источник: Vesti.kz

Байсуфинов рассказал о плане по возвращению Павлодара в КПЛ после снятия «Иртыша»

Бывший главный тренер «Иртыша» и сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в интервью Pavlodarnews.kz рассказал о плане по возвращению в Павлодар премьер-лиги.

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Он встретился с руководством областной федерации и начал работу в «Аксу» из второй лиги. Клуб усилили несколько известных воспитанников павлодарского футбола, которые играли за «Иртыш».

Казахстанская Премьер-Лига

«Один из вариантов скорейшего возвращения большого футбола в Павлодар, который обсуждался — это возрождение “Аксу” и решение выхода из второй лиги в первую и далее — в премьер-лигу, — говорит Байсуфинов. — Наша задача — в кратчайшие сроки вернуть большой футбол в Павлодар. Мы, конечно, заинтересованы в этом и готовы взяться за это дело и приложить для этого максимум усилий. Основной упор сделан на павлодарских футболистов. Мы не должны забывать о своих болельщиках и том, что павлодарский футбол существует. Поэтому мы провели определенную селекционную работу и пригласили ряд опытных игроков, плюс в команде есть молодые, перспективные футболисты, на которых необходимо обратить внимание и с которыми мы будем работать, повышая их уровень мастерства».

Ранее стало известно, что перед «Аксу», который представляет одноименный город в Павлодарской области, будет стоять задача пробиться в первую лигу в этом сезоне. Бюджет команды составит 45 миллионов тенге.

Из-за пандемии коронавируса старт второй лиги отложен на неопределенный срок. Турнир может пройти в усеченном формате.

Напомним, что 31 мая «Иртыш» объявил о снятии с КПЛ из-за финансовых проблем. Результаты матчей павлодарского клуба были аннулированы.

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