Байсуфинов рассказал о плане по возвращению Павлодара в КПЛ после снятия «Иртыша»
Бывший главный тренер «Иртыша» и сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в интервью Pavlodarnews.kz рассказал о плане по возвращению в Павлодар
Бывший главный тренер «Иртыша» и сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в интервью Pavlodarnews.kz рассказал о плане по возвращению в Павлодар
Он встретился с руководством областной федерации и начал работу в «Аксу» из второй лиги. Клуб усилили несколько известных воспитанников павлодарского футбола, которые играли за «Иртыш».
«Один из вариантов скорейшего возвращения большого футбола в Павлодар, который обсуждался — это возрождение “Аксу” и решение выхода из второй лиги в первую и далее — в
Ранее стало известно, что перед «Аксу», который представляет одноименный город в Павлодарской области, будет стоять задача пробиться в первую лигу в этом сезоне. Бюджет команды составит 45 миллионов тенге.
Напомним, что 31 мая «Иртыш» объявил о снятии с КПЛ