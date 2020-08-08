Байсуфинов рассказал о плане по возвращению Павлодара в КПЛ после снятия «Иртыша»

«Один из вариантов скорейшего возвращения большого футбола в Павлодар, который обсуждался — это возрождение “Аксу” и решение выхода из второй лиги в первую и далее — в премьер-лигу, — говорит Байсуфинов. — Наша задача — в кратчайшие сроки вернуть большой футбол в Павлодар. Мы, конечно, заинтересованы в этом и готовы взяться за это дело и приложить для этого максимум усилий. Основной упор сделан на павлодарских футболистов. Мы не должны забывать о своих болельщиках и том, что павлодарский футбол существует. Поэтому мы провели определенную селекционную работу и пригласили ряд опытных игроков, плюс в команде есть молодые, перспективные футболисты, на которых необходимо обратить внимание и с которыми мы будем работать, повышая их уровень мастерства».