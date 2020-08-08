Футболист сборной Казахстана выбрал новый клуб
Форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек может перейти в «Тараз», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек может перейти в «Тараз», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
У 28-летнего футболиста также было предложение от актауского «Каспия», но он склоняется к трансферу в команду Владимира Никитенко. Ожидается, что контракт будет заключен до конца сезона.
В июле Турысбек покинул «Шахтер». В карагандинский клуб он перешел зимой и в трех матчах КПЛ забил один гол, огорчив «Кайрат» (1:0), за который выступал с 2016 по 2017 год.
Также в карьере уроженца Алматы были «Тобол», «Жетысу», сербские «Раднички» из Ниша, семейский «Спартак» и «Сункар». За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.