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15:40 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана выбрал новый клуб

Форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек может перейти в «Тараз», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.

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У 28-летнего футболиста также было предложение от актауского «Каспия», но он склоняется к трансферу в команду Владимира Никитенко. Ожидается, что контракт будет заключен до конца сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июле Турысбек покинул «Шахтер». В карагандинский клуб он перешел зимой и в трех матчах КПЛ забил один гол, огорчив «Кайрат» (1:0), за который выступал с 2016 по 2017 год.

Казахстанская Премьер-Лига

Также в карьере уроженца Алматы были «Тобол», «Жетысу», сербские «Раднички» из Ниша, семейский «Спартак» и «Сункар». За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.

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