Сарри отправлен в отставку с поста главного тренера «Ювентуса»
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Маурицио Сарри освобожден от должности главного тренера туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Маурицио Сарри освобожден от должности главного тренера туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Сарри возглавил «Ювентус» летом 2019 года.
Под его руководством команда выиграла чемпионат Италии. В пятницу туринский клуб завершил борьбу в Лиге чемпионов, проиграв по сумме двух матчей 1/8 финала французскому «Лиону».