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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сарри отправлен в отставку с поста главного тренера «Ювентуса»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Маурицио Сарри освобожден от должности главного тренера туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Сарри возглавил «Ювентус» летом 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Под его руководством команда выиграла чемпионат Италии. В пятницу туринский клуб завершил борьбу в Лиге чемпионов, проиграв по сумме двух матчей 1/8 финала французскому «Лиону».

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