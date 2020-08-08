Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Иртыш
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
ЦСКА
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Акрон
Шинник
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Спартак-2
Торпедо М
11
Футбол. Первый дивизион
16:30
Чертаново
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Факел
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ростов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Алания
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Динамо Бр
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Наполи
Все события
Фоторепортажи
19«Зенит» — супер! Лучшие кадры матча с «Локомотивом»
9Золотой дубль «Зенита»
15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир в истории «Астаны» согласился на трансфер

Лучший бомбардир в истории «Астаны» Патрик Твумаси согласился на переход «Денизлиспор» из турецкой суперлиги, сообщает Denizli24Haber.

Наверх

Кандидатуру 26-летнего ганца утвердил трансферный комитет клуба, который в минувшем сезоне занял 14-е место из 18 участников. Теперь «Денизлиспору» предстоит договариваться о сделке с испанским «Алавесом», который купил Твумаси у «Астаны» в 2018 году за 3 миллиона евро.

Читайте также
Лучший бомбардир в истории «Астаны» попрощался с клубом

Минувший сезон Твумаси провел в «Газиантепе». В 26 матчах суперлиги ганец забил шесть голов и отдал четыре ассиста, а его клуб занял восьмое место.

Напомним, что трансфер Твумаси из «Астаны» в «Алавес» остается самой дорогой продажей в истории КПЛ. Казахстанский клуб он покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче.

Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал КПЛ, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

Читайте также
Лучший бомбардир в истории "Астаны" согласился на трансфер
ЛЧ: Рекорд Роналду не спас «Ювентус», Варан «прибил» «Реал»
Малкин вылетел из плей-офф КС, не забив самой слабой команде
Трофеи «Зенита» почти не удивляют: итоги матча за Суперкубок РФ
«Локомотив» объявил о трансфере белорусского игрока
Волейболистка рассказала, о чем шутят в раздевалках (фото)
Президент «Ювентуса» высказался о будущем Роналду
Олейник против Льюиса: чего ждать от главного боя выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь