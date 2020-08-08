Лучший бомбардир в истории «Астаны» согласился на трансфер

Кандидатуру 26-летнего ганца утвердил трансферный комитет клуба, который в минувшем сезоне занял 14-е место из 18 участников. Теперь «Денизлиспору» предстоит договариваться о сделке с испанским «Алавесом», который купил Твумаси у «Астаны» в 2018 году за 3 миллиона евро.

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Минувший сезон Твумаси провел в «Газиантепе». В 26 матчах суперлиги ганец забил шесть голов и отдал четыре ассиста, а его клуб занял восьмое место.

Напомним, что трансфер Твумаси из «Астаны» в «Алавес» остается самой дорогой продажей в истории КПЛ. Казахстанский клуб он покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче.