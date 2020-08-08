Экс-футболист «Ниццы» и юношеской сборной Франции определился с клубом в КПЛ
Тоголезский нападающий Серж Ньюадзи может вернуться в «Тараз», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Тоголезский нападающий Серж Ньюадзи может вернуться в «Тараз», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Текущий сезон Ньюадзи начинал в актауском «Каспии», который покинул после двух матчей. В 2019 году он забил восемь голов в 28 играх КПЛ за «Тараз».
По данным Кожахмета, Ньюадзи покинул «Каспий»
28-летний Ньюадзи начинал карьеру в родной «Ницце», за которую провел один матч в Кубке Франции. Затем он играл за болгарский ЦСКА, литовский «Жальгирис». турецкий «1461 Трабзон» и румынскую «Астру». Он имеет опыт выступлений в юношеской сборной Франции (до 18 лет) в товарищеских турнирах.