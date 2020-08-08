«Энергетик-БГУ» сыграл вничью с «Неманом» в матче чемпионата Беларуси

В игре, проходившей в Молодечно, счет был открыт на 12-й минуте, когда Александр Свирепа поразил ворота голкипера гродненцев Дмитрия Дударя, который до этого не пропускал мячи в шести поединках кряду. После перерыва гродненцы имели большое преимущество, и на 46-й минуте восстановили равновесие после точного удара Валерия Жуковского. В дальнейшем футболисты «Немана» еще не раз могли добиться успеха, но вырвать победу так и не сумели.