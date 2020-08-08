«Энергетик-БГУ» сыграл вничью с «Неманом» в матче чемпионата Беларуси

В игре, проходившей в Молодечно, счет был открыт на 12-й минуте, когда Александр Свирепа поразил ворота голкипера гродненцев Дмитрия Дударя, который до этого не пропускал мячи в шести поединках кряду. После перерыва гродненцы имели большое преимущество, и на 46-й минуте восстановили равновесие после точного удара Валерия Жуковского. В дальнейшем футболисты «Немана» еще не раз могли добиться успеха, но вырвать победу так и не сумели.
Результаты других игр этого тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Слуцк» — 4:2, «Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 2:3. Поединок между минским «Динамо» и «Смолевичами» перенесен на 14 августа, встреча «Минск» — «Славия» (Мозырь) — на 12 августа.
Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (21 матч), «Неман» — 38 (20), БАТЭ — 37 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 33 (20), «Ислочь» — 32 (21), «Энергетик-БГУ» — 31 (21), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Витебск» — 29 (21), «Динамо» (Брест) — 29 (19), «Рух» — 29 (20), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (20), «Городея» — 20 (20), «Минск» — 18 (18), «Белшина» — 16 (21), «Смолевичи» — 14 (19).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.