Зидан, Покеттино, Индзаги, Пирло — какого тренера выберет Криштиану Роналду?

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Сарри не тренер для топ-клуба

Полторы недели назад Маурицио Сарри привел «Ювентус» к девятому скудетто подряд. Под песни и танцы в раздевалке Куадрадо украсил голову тренера содержимым тюбика с пеной для бритья, и счастливый тренер в таком виде пил из горлышка чемпионское шампанское. Потом Сарри иронично шутил, что прежде он ничего не выигрывал, и если даже с ним «Старая синьора» стала чемпионом, значит в его распоряжении действительно сильные футболисты.

Но, несмотря на слова поддержки от руководства, Маурицио чувствовал: над его головой сгущаются тучи. И чем ближе была Лига чемпионов, тем жестче становились пресс-конференции наставника. Он словно мантру повторял мысль о значимости победы в чемпионате, который из-за коронавируса стал самым сложным в истории, и уверял: оценивать сезон нужно целиком, а не по результату одной игры с «Лионом».

Ювентус (Турин) Все о команде

Если верить спортивному директору Фабио Паратичи, все так и было, ведь он произносил схожие слова и подчеркивал, что так же думает и президент туринцев Андреа Аньелли. И все же Сарри уволен. За невразумительную игру на протяжении сезона. За тактическую беспомощность в противостоянии с соперником, который с марта провел лишь один официальный матч. За зависимость от двух исполнителей — некстати травмировавшегося Дибалы и пытавшегося вытянуть команду в четвертьфинал Криштиану Роналду. И, конечно, за неадекватное восприятие ситуации со стороны тренера, который оказался не готов работать в условиях типичного для топ-клубов постоянного давления.

Заключительная пресс-конференция Сарри — это оторванность от реальности. Сами по себе слова про преследующее «Ювентус» проклятие Лиги чемпионов можно было бы списать на эмоции. Однако на тот момент еще действующий тренер обосновал свое мнение, заявив: «Мы вылетели из турнира, в котором выиграли шесть матчей из восьми, один проиграли и один свели вничью. Это значит, что у нас было бы 19 очков в восьми матчах, и если бы в Лиге чемпионов была турнирная таблица, мы занимали бы первое или второе место».

«Если бы не было так горько, я ушел бы со стадиона с улыбкой, потому что “Ювентус” провел хороший матч», — завершил свое выступление Сарри, и, похоже, в этот момент подписал себе приговор. Интересно, когда Роналду во время одного из матчей в недоумении закатил глаза, тренер говорил что-то подобное? Это, впрочем, детали. По выступлению же Сарри становится понятно, как и почему он проиграл в этом году Суперкубок и финал Кубка Италии, а чемпионат завершил с худшими для клуба показателями за девять чемпионских сезонов.

Выбор преемника

Сарри — перевернутая страница. Возможно, вслед за ним в отставку отправится и Паратичи, которого называют инициатором расставания с Массимилиано Аллегри и приглашения Маурицио. Если это действительно так, то нового рулевого для «Старой синьоры» следует подыскивать уже другому человеку. Хотя, по большому счету, все кандидаты на поверхности.

Есть вариант фантастический — в лице Зинедина Зидана. Вылетевший из Лиги чемпионов параллельно с «Ювентусом» тренер знает, как выигрывать этот турнир. Для Турина он такая же легенда, как и для «Реала», и в Италию его хотели вернуть еще прошлым летом. К тому же француз прекрасно знает Роналду, и он единственный тренер, которому удалось убедить звезду в необходимости спокойно воспринимать замены и пропускать некоторые игры, чтобы сохранить свежесть для главных матчей. Однако Зизу еще в субботу осадил журналистов фразой о том, что он остается тренером «Реала» и ему не нужно задавать вопросов по поводу будущего.

Второй топ-кандидат — Маурисио Покеттино. По слухам, аргентинец некоторое время назад отказался возглавить «Монако», так как ждал приглашения из Турина. Но, как и год назад, когда чемпионы Италии искали замену Аллегри, все может упереться в высокую зарплату аргентинца — от 17 до 20 миллионов евро в год. Специалист, который пользуется большим спросом, умеет ставить игру и выводил «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов без трансферов на протяжении полутора лет, имеет право на серьезные требования. Раньше они отпугивали, но чем ближе новый сезон, тем вероятнее готовность сторон идти на компромиссы.

Хотя, возможно, выбор будет сделан в пользу Симоне Индзаги. С ним также велись переговоры прошлым летом, но тогда туринские боссы предпочли более опытного и проверенного Сарри. Интересно, кусали ли руководители «Юве» локти, когда скромный по возможностям «Лацио» по всем статьям обыгрывал их команду в чемпионате и Суперкубке?

Индзаги, в сравнении с Зиданом и Покеттино, выглядит бюджетным вариантом. С другой стороны, он убедительно отработал четыре сезона в Риме. Симоне не нужно адаптироваться к серии А. Он одновременно классный тактик со свежими идеями и гибкий психолог, умеющий создавать атмосферу в коллективе. Да, у него не было таких подопечных, как Роналду, но, кажется, они смогут найти общий язык.

Такой союз был бы интересен, однако у звезд «Юве» осталось не так много времени. Криштиану, Буффон и Кьеллини хотят выиграть Лигу чемпионов, и, делая выбор, клуб не имеет права на ошибку. Хотя после информации о запасном варианте в лице назначенного недавно тренером молодежной команды Андреа Пирло, у которого вообще нет опыта самостоятельной работы, кажется, нас ждет целая мыльная опера.