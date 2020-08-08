Зидан, Покеттино, Индзаги, Пирло — какого тренера выберет Криштиану Роналду?
«Ювентус» отправил в отставку Маурицио Сарри и занялся поисками нового тренера.
«Ювентус» отправил в отставку Маурицио Сарри и занялся поисками нового тренера.
Полторы недели назад Маурицио Сарри привел «Ювентус» к девятому скудетто подряд. Под песни и танцы в раздевалке Куадрадо украсил голову тренера содержимым тюбика с пеной для бритья, и счастливый тренер в таком виде пил из горлышка чемпионское шампанское. Потом Сарри иронично шутил, что прежде он ничего не выигрывал, и если даже с ним «Старая синьора» стала чемпионом, значит в его распоряжении действительно сильные футболисты.
Но, несмотря на слова поддержки от руководства, Маурицио чувствовал: над его головой сгущаются тучи. И чем ближе была Лига чемпионов, тем жестче становились
Если верить спортивному директору Фабио Паратичи, все так и было, ведь он произносил схожие слова и подчеркивал, что так же думает и президент туринцев Андреа Аньелли. И все же Сарри уволен. За невразумительную игру на протяжении сезона. За тактическую беспомощность в противостоянии с соперником, который с марта провел лишь один официальный матч. За зависимость от двух исполнителей — некстати травмировавшегося Дибалы и пытавшегося вытянуть команду в четвертьфинал Криштиану Роналду. И, конечно, за неадекватное восприятие ситуации со стороны тренера, который оказался не готов работать в условиях типичного для
Заключительная
«Если бы не было так горько, я ушел бы со стадиона с улыбкой, потому что “Ювентус” провел хороший матч», — завершил свое выступление Сарри, и, похоже, в этот момент подписал себе приговор. Интересно, когда Роналду во время одного из матчей в недоумении закатил глаза, тренер говорил
Сарри — перевернутая страница. Возможно, вслед за ним в отставку отправится и Паратичи, которого называют инициатором расставания с Массимилиано Аллегри и приглашения Маурицио. Если это действительно так, то нового рулевого для «Старой синьоры» следует подыскивать уже другому человеку. Хотя, по большому счету, все кандидаты на поверхности.
Есть вариант фантастический — в лице Зинедина Зидана. Вылетевший из Лиги чемпионов параллельно с «Ювентусом» тренер знает, как выигрывать этот турнир. Для Турина он такая же легенда, как и для «Реала», и в Италию его хотели вернуть еще прошлым летом. К тому же француз прекрасно знает Роналду, и он единственный тренер, которому удалось убедить звезду в необходимости спокойно воспринимать замены и пропускать некоторые игры, чтобы сохранить свежесть для главных матчей. Однако Зизу еще в субботу осадил журналистов фразой о том, что он остается тренером «Реала» и ему не нужно задавать вопросов по поводу будущего.
Второй
Хотя, возможно, выбор будет сделан в пользу Симоне Индзаги. С ним также велись переговоры прошлым летом, но тогда туринские боссы предпочли более опытного и проверенного Сарри. Интересно, кусали ли руководители «Юве» локти, когда скромный по возможностям «Лацио» по всем статьям обыгрывал их команду в чемпионате и Суперкубке?
Индзаги, в сравнении с Зиданом и Покеттино, выглядит бюджетным вариантом. С другой стороны, он убедительно отработал четыре сезона в Риме. Симоне не нужно адаптироваться к серии А. Он одновременно классный тактик со свежими идеями и гибкий психолог, умеющий создавать атмосферу в коллективе. Да, у него не было таких подопечных, как Роналду, но, кажется, они смогут найти общий язык.
Такой союз был бы интересен, однако у звезд «Юве» осталось не так много времени. Криштиану, Буффон и Кьеллини хотят выиграть Лигу чемпионов, и, делая выбор, клуб не имеет права на ошибку. Хотя после информации о запасном варианте в лице назначенного недавно тренером молодежной команды Андреа Пирло, у которого вообще нет опыта самостоятельной работы, кажется, нас ждет целая мыльная опера.
Андрей Кузичев