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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси закупил несколько матрасов против коронавируса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрёл для своей семьи несколько антикоронавирусных матрасов, сообщает Mundo Deportivo.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Матрасы созданы для нейтрализации вирусов. Сообщается, что изделие, изготовленное в Испании, может нейтрализовать COVID-19 с вероятностью 99,84%. Инновационная система с помощью наночастиц, нанесенных на ткань матраса, позволяет уничтожить любой вирус максимум за четыре часа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона (Барселона)

В зависимости от модели матраса, в нём есть и другие опции — например система вибрационного и теплового массажа ступней, которая способствует спокойному сну. Месси установил антикоронавирусные матрасы на все кровати в своём доме.

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