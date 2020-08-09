Лионель Месси закупил несколько матрасов против коронавируса
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрёл для своей семьи несколько антикоронавирусных матрасов, сообщает Mundo Deportivo.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрёл для своей семьи несколько антикоронавирусных матрасов, сообщает Mundo Deportivo.
Матрасы созданы для нейтрализации вирусов. Сообщается, что изделие, изготовленное в Испании, может нейтрализовать COVID-19 с вероятностью 99,84%. Инновационная система с помощью наночастиц, нанесенных на ткань матраса, позволяет уничтожить любой вирус максимум за четыре часа.
В зависимости от модели матраса, в нём есть и другие опции — например система вибрационного и теплового массажа ступней, которая способствует спокойному сну. Месси установил антикоронавирусные матрасы на все кровати в своём доме.