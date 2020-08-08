Футболисты «Руха» и жодинские торпедовцы сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В Бресте дебютанты высшей лиги футболисты местного «Руха» принимали жодинское «Торпедо-БелАЗ» и завершили поединок вничью — 3:3. В первом тайме Денис Гречихо вывел хозяев вперед, а затем Габриэл Рамос с пенальти сравнял счет. После перерыва Дмитрий Антилевский забил второй гол в ворота брестчан, после чего Евгений Шевченко снова восстановил паритет — 2:2. Жодинцы продолжали атаковать, и на 70-й минуте игры Андрей Хачатурян вновь вывел торпедовцев в лидеры, но через 8 минут «Рух» получил право на пенальти, которое реализовал Владислав Васильев — 3:3.