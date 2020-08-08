Футболисты «Руха» и жодинские торпедовцы сыграли вничью в чемпионате Беларуси
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Бресте дебютанты высшей лиги футболисты местного «Руха» принимали жодинское «Торпедо-БелАЗ» и завершили поединок вничью — 3:3. В первом тайме Денис Гречихо вывел хозяев вперед, а затем Габриэл Рамос с пенальти сравнял счет. После перерыва Дмитрий Антилевский забил второй гол в ворота брестчан, после чего Евгений Шевченко снова восстановил паритет — 2:2. Жодинцы продолжали атаковать, и на 70-й минуте игры Андрей Хачатурян вновь вывел торпедовцев в лидеры, но через 8 минут «Рух» получил право на пенальти, которое реализовал Владислав Васильев — 3:3.
Результаты других игр этого тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Слуцк» — 4:2, «Витебск» — «Ислочь» — 2:3, «Энергетик-БГУ» — «Неман» (Гродно) — 1:1. Матч между минским «Динамо» и «Смолевичами» перенесен на 14 августа, встреча «Минск» — «Славия» (Мозырь) — на 12 августа.
Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (21 матч), «Неман» — 38 (20), БАТЭ — 37 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (21), «Ислочь» — 32 (21), «Энергетик-БГУ» — 31 (21), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Рух» — 30 (21), «Витебск» — 29 (21), «Динамо» (Брест) — 29 (19), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (20), «Городея» — 20 (20), «Минск» — 18 (18), «Белшина» — 16 (21), «Смолевичи» — 14 (19).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.