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21:34 (мск), источник: Sports.Ru

Пирло возглавил «Ювентус» и начал карьеру тренера

«Ювентус» объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.

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Источник: AP 2020

41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года.

Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды «Ювентуса».

Пирло — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за «Интер», «Милан», «Ювентус». Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе «Нью-Йорк Сити».

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Сегодня «Ювентус» уволил Маурицио Сарри после того, как клуб вылетел из Лиги чемпионов.

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