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8 августа, источник: БЕЛТА

БАТЭ одолел «Городею» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ одолели «Городею» с результатом 1:0 в домашней встрече 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Инстаграм ФК БАТЭ

Борисовчане открыли счет уже на первой минуте, когда отличился Максим Скавыш. Несмотря на преимущество, хозяева до перерыва не смогли закрепить свой успех. Во второй половине встречи подопечные Кирилла Альшевского продолжали доминировать, но их атаки также успехом не увенчались.

Результаты других игр этого тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Слуцк» — 4:2, «Витебск» — «Ислочь» — 2:3, «Энергетик-БГУ» — «Неман» (Гродно) — 1:1, «Рух» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:3. Поединок между минским «Динамо» и «Смолевичами» перенесен на 14 августа, встреча «Минск» — «Славия» (Мозырь) — на 12 августа.

Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (21 матч), БАТЭ — 40 (21), «Неман» — 38 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (21), «Ислочь» — 32 (21), «Энергетик-БГУ» — 31 (21), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Рух» — 30 (21), «Витебск» — 29 (21), «Динамо» (Брест) — 29 (19), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (20), «Городея» — 20 (21), «Минск» — 18 (18), «Белшина» — 16 (21), «Смолевичи» — 14 (19).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 0:0
Городея
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