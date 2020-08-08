БАТЭ одолел «Городею» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси

Борисовчане открыли счет уже на первой минуте, когда отличился Максим Скавыш. Несмотря на преимущество, хозяева до перерыва не смогли закрепить свой успех. Во второй половине встречи подопечные Кирилла Альшевского продолжали доминировать, но их атаки также успехом не увенчались.