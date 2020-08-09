Появился предварительный календарь матчей КПЛ в Алматы
Появился предварительный календарь матчей с четвертого по седьмой туры казахстанской футбольной
Появился предварительный календарь матчей с четвертого по седьмой туры казахстанской футбольной
Встречи пройдут в Алматы. Сразу три матча перенесены на неопределенный срок. Все игры пройдут без зрителей.
4 тур.
18 августа (вторник)
«Каспий» — «Кайрат», УТБ Талгар, 17:00
«Жетысу» — «Ордабасы», стадион Центральный, 19:00
«Тараз» — «Кызыл-Жар СК», стадион «Жас Кыран», 21:00
19 августа (среда)
«Шахтер» — «Кайсар», стадион Сегизбаева, 18:00
5 тур.
21 августа (пятница)
«Ордабасы» — «Каспий», стадион Сегизбаева, 17:00
«Кайрат» — «Тобол», стадион Центральный, 19:00.
22 августа (суббота)
«Астана» — «Окжетпес», УТБ Талгар, 16:00
«Кайсар» — «Жетысу», стадион Сегизбаева, 18:00
«Кызыл-Жар СК» — «Шахтер», стадион «Жас Кыран», 20:00
6 тур.
26 августа (среда)
«Тараз» — «Окжетпес», УТБ Талгар, 16:00
«Каспий» — «Кайсар», стадион Сегизбаева, 18:00
«Жетысу» — «Кызыл-Жар СК», стадион «Жас Кыран», 20:00
7 тур.
29 августа (суббота)
«Кайсар» — «Тобол», стадион Центральный, 18:00
«Окжетпес» — «Шахтер», стадион «Жас Кыран», 20:00
30 августа (воскресенье)
«Ордабасы» — «Кайрат», УТБ Талгар, 16:00
«Астана» — «Тараз», стадион Сегизбаева, 18:00
«Кызыл-Жар СК» — «Каспий», стадион «Жас Кыран», 20:00
Перенесенные на неопределенный срок матчи:
«Тобол» — «Астана», матч IV тура
«Кайрат» — «Астана», матч VI тура
«Тобол» — «Ордабасы», матч VI тура.