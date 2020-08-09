Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Уфа
Краснодар
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Сочи
Футбол. Первый дивизион
8.08
Балтика
Волгарь
20
Футбол. Еврокубки
8.08
Барселона
Наполи
31
Футбол. Еврокубки
8.08
Бавария
Челси
41
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» во второй раз подряд разгромила «Челси»
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
13:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» разгромил «Астану» перед возобновлением КПЛ

Футболисты «Астаны» потерпели поражение от шымкентского «Ордабасы» в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

Встреча состоялась накануне в Алматы и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ордабасы».

Астана (Нур-Султан)

Добавим, что в команды уже играли друг с другом в этом сезоне. Перенесенный матч в рамках 18-го тура КПЛ состоялся в Алматы и завершился вничью 1:1.

Ориентировочной датой рестарта премьер-лиги называется 17 августа. Помимо чемпионата, «Астане» предстоит сыграть в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, который состоится 18/19 августа.

Читайте также
Покинувший казахстанский клуб ради РПЛ футболист провалил просмотр
О чем думает «Юве»? Пирло — легенда, но он не работал тренером
«Зенит»: Успехи ФК стали поводом для Родченкова напомнить о себе
Бывший футболист «Анжи» объявил об уходе из «Челси»
Гонщик «Ред Булл» стал победителем Гран-при 70-летия «Формулы-1»
ФК «Локомотив» продлил контракт с защитником
Квят стартовал в своей юбилейной сотой гонке в «Формуле-1»
Бывший игрок сборной Англии назвал Месси гением
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь