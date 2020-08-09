«Ордабасы» разгромил «Астану» перед возобновлением КПЛ

Встреча состоялась накануне в Алматы и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ордабасы».

Добавим, что в команды уже играли друг с другом в этом сезоне. Перенесенный матч в рамках 18-го тура КПЛ состоялся в Алматы и завершился вничью 1:1.