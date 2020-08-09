Футбол во время пандемии. Стартовал чемпионат Бразилии

В двух матчах фортуна улыбнулась гостям — «Атлетико» из Параны и «Интернасионал» из Риу-Гранди-ду-Сул обыграли «Форталезу» и «Коритибу» соответственно. Третий матч завершился домашней победой ФК «Спорт» из Ресифи над «Сеарой».
В плотный график футбольного сезона 2020 года, претерпевший и без того серьезнейшие потрясения, снова были внесены коррективы.
Но главное, что бразильским болельщикам вернули возможность наблюдать за игрой любимых команд, а тем — продемонстрировать свое мастерство. Заметное оживление ощущается в футбольном мире страны, вышедшем из незапланированной трехмесячной спячки: большая часть региональных чемпионатов и кубков ушла на паузу в середине марта. Первый после затяжного перерыва матч — финал Кубка Рио — состоялся только 18 июня.
Посетить эту игру до последнего момента собирался президент Бразилии Жаир Болсонару, который изначально протестовал против введения местными и региональными властями карантина как такового, и, как следствие, лишения соотечественников любимого зрелища. Еще в конце апреля, удалив из команды правительства первого министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту
«Министерство здравоохранения тоже за то, чтобы вышел документ соответствующего толка. Чтобы мы могли смотреть футбол по выходным», — скажет он еще через месяц, после очередных перестановок в руководстве ведомства, возглавить которое с тех пор доверено не медику, как Мандетта и его преемник Нелсон Тейш, а военному — генералу Эдуарду Пазуэлу.
«Сами футболисты хотят этого», — тут же добавит бразильский лидер. По его мнению, возраст и физическая форма атлетов являются страховкой от летального исхода от COVID-19, шанс которого в случае с футболистами кажется ему «бесконечно малым». «А сейчас им нужно выживать, зачастую они зарабатывают не так много, как нам представляется. Большинству нужно содержать семьи, и они испытывают нужду» — говорил ранее Болсонару.
Впрочем, среди нуждающихся оказались не только игроки, но и их работодатели. Один только «Фламенго», пожалуй, самая народная команда, к концу мая потерял свыше 20 тыс. участников официального
В среднем, как пишет портал Globoesporte, клубы лишились 30% платежеспособных болельщиков. По оценкам британской
К моменту возобновления региональных турниров ситуация в бразильском футболе выглядела примерно так, как ее в свое время описал
Кроме того, Болсонару сделал футбольному сообществу еще один подарок: в так называемый закон Пеле, регулирующий спортивную деятельность, были внесены изменения, позволяющие хозяевам поля единолично распоряжаться правом организации телетрансляций. Поправки, внесенные исполнительным указом главы государства (что само по себе вызвало немало удивления среди юристов, поскольку такого рода документы должны касаться вопросов, требующих незамедлительного реагирования), были также неоднозначно встречены некоторыми клубами.
Президент одного из грандов
Многие эксперты усмотрели в этом действии главы государства попытку сыграть на стороне клубов против жестко критикующего Болсонару медиахолдинга Globo, у которого имеются соответствующие лицензионные соглашения на трансляцию футбольных матчей.
Перекроенный в связи с пандемией коронавируса новый футбольный календарь на 2020 год захватит начало 2021-го. Если раньше итоги национального первенства подводились в декабре, то теперь финальные матчи оказались сдвинуты на конец февраля. Кроме того, Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) с 15 сентября возобновляет матчи Кубка Либертадорес, за право обладания которым поспорят 32 клуба, семь из которых представляют Бразилию. А 24 октября на газоны вернутся 44 команды — участницы второго по значимости клубного турнира континента — Южноамериканского кубка, в котором представлены еще шесть бразильских клубов.
Глядя на совмещение графиков этих состязаний и предвкушая насыщенную футбольную жизнь второго полугодия 2020 года, невольно понимаешь, что имел ввиду глава CONMEBOL Алехандро Толедо, выступая в начале июля на саммите Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) с речью о важности футбола для континента.
«Наши народы сделали значительные усилия, пошли на большие жертвы, находясь на строгом карантине. Футбол может стать бальзамом, который понадобится нашим странам в ближайшее время, чтобы восстановиться после столь тяжелого удара», — отметил функционер.
Чтобы избежать еще большего распространения коронавируса, местными, национальными и южноамериканскими футбольными властями разработаны и внедрены жесткие
От контакта с болельщиками футболистов также продолжат ограждать. Даже в
Сама возможность снова сопереживать успехам и неудачам своих кумиров стала предвестником возвращения в «старый добрый мир» для многих бразильцев, которые в апреле- июне были вынуждены довольствоваться просмотром по телевизору повторов победных матчей национальной сборной и лучшими играми с участием команд со всей страны. Теперь можно разделить этот фанатский адреналин с другими болельщиками, постепенно возвращающимися в многочисленные бары, разрешенные часы работы которых власти столь удобно продлили до окончания матчей.
И все же в целебные свойства футбола против пандемии коронавируса с трудом верят и те, кто ратовал за скорейшее возвращение этой игры. Говоря о массовых мероприятиях, которые по своей популярности, пожалуй, могли бы поспорить с видом спорта номер один, власти открыто увязывают возможность их проведения с появлением вакцины. А пока, как заметил глава CONMEBOL, футбол помогает справиться с социальным напряжением, поднять настроение уставшим от необходимости соблюдения не самых жестких карантинных требований бразильцам.
«Пандемия дала нам понять, что мир без футбола становится грустным и серым», — сказал на саммите МЕРКОСУР Толедо.
Пожалуй, с ним согласился бы один из лучших бразильских защитников своей эпохи 82-летний Себастьян Леонидас.