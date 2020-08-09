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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ расстался с девятым футболистом

Сербский полузащитник «Каспия» Александр Станиславлевич ушел из команды, сообщает KazFootball.kz.

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В актауский клуб Станиславлевич перешел в феврале текущего года. Свой единственный матч за «Каспий» серб провел против «Астаны» (2:3) и отметился забитым голом.

Казахстанская Премьер-Лига

Это уже девятый игрок, покинувший актаускую команду. Ранее из «Каспия» ушли Еркин Тапалов, Айдос Таттыбаев, Султан Сагнаев, Рамазан Каримов, Божан Ковачевич, Тарас Бондаренко, Карам Султанов и Серж Ньюадзи.

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