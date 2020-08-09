Новичок КПЛ расстался с девятым футболистом
Сербский полузащитник «Каспия» Александр Станиславлевич ушел из команды, сообщает KazFootball.kz.
Сербский полузащитник «Каспия» Александр Станиславлевич ушел из команды, сообщает KazFootball.kz.
В актауский клуб Станиславлевич перешел в феврале текущего года. Свой единственный матч за «Каспий» серб провел против «Астаны» (2:3) и отметился забитым голом.
Это уже девятый игрок, покинувший актаускую команду. Ранее из «Каспия» ушли Еркин Тапалов, Айдос Таттыбаев, Султан Сагнаев, Рамазан Каримов, Божан Ковачевич, Тарас Бондаренко, Карам Султанов и Серж Ньюадзи.