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13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду может перейти в ПСЖ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает Foot Mercato.

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По информации источника, агент португальца Жорже Мендеш уже провёл переговоры со спортивным директором парижан Леонардо. Диалог продолжится во время мини-турнира в рамках Лиги чемпионов в Португалии. «ПСЖ» в матче ¼ финала еврокубка встретится с «Аталантой» 12 августа.

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Ювентус (Турин)

«Ювентус» покинул Лигу чемпионов сезона-2019/2020. В ответной встрече 1/8 финала итальянский клуб обыграл «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Роналду.

ПСЖ (Париж)

Вчера, 8 августа, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри был отправлен в отставку. Команду возглавил экс-игрок Андреа Пирло.

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