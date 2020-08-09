Роналду может перейти в ПСЖ

По информации источника, агент португальца Жорже Мендеш уже провёл переговоры со спортивным директором парижан Леонардо. Диалог продолжится во время мини-турнира в рамках Лиги чемпионов в Португалии. «ПСЖ» в матче ¼ финала еврокубка встретится с «Аталантой» 12 августа.

«Ювентус» покинул Лигу чемпионов сезона-2019/2020. В ответной встрече 1/8 финала итальянский клуб обыграл «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Роналду.