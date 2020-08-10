Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может продолжить карьеру в Италии

Источник: Reuters

По информации издания, нынешний наставник итальянской команды Паулу Фонсека может покинуть клуб из-за разногласий в команде. Отмечается, что назначение аргентинского специалиста может стать первым решением нового владельца «Ромы» Дэна Фридкина.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3f462f5f1cb97e9d87c4" data-vnd="3f462f5f1cb97e9d87c4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3f462f5f1cb97e9d87c4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Итальянская Серия А Все о турнире

По итогам сезона «Рома» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а также вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, проиграв «Севилье».