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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может продолжить карьеру в Италии

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может возглавить «Рому», сообщает AS.

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Источник: Reuters

По информации издания, нынешний наставник итальянской команды Паулу Фонсека может покинуть клуб из-за разногласий в команде. Отмечается, что назначение аргентинского специалиста может стать первым решением нового владельца «Ромы» Дэна Фридкина.

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Итальянская Серия А

По итогам сезона «Рома» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а также вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, проиграв «Севилье».

Ранее сообщалось, что Почеттино стал главным кандидатом на пост тренера «Барселоны».

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