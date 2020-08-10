Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино может продолжить карьеру в Италии
Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может возглавить «Рому», сообщает AS.
Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может возглавить «Рому», сообщает AS.
По информации издания, нынешний наставник итальянской команды Паулу Фонсека может покинуть клуб
По итогам сезона «Рома» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а также вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, проиграв «Севилье».
Ранее сообщалось, что Почеттино стал главным кандидатом на пост тренера «Барселоны».