«Кайрат» обыграл «Ордабасы» в контрольном матче
Алматинский «Кайрат» одержал победу над шымкентским «Ордабасы» в контрольном матче. Об этом информирует
Алматинский «Кайрат» одержал победу над шымкентским «Ордабасы» в контрольном матче. Об этом информирует
Встреча команд состоялась в Алматы 7 августа и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Кайрата». Голами в составе победителей отметились воспитанники — полузащитник Адам Адахаджиев и защитник Данияр Усенов.
Накануне «Ордабасы» разгромил «Астану» со счетом 4:1. Эта игра прошла также в Алматы, где команды собрались для подготовки к возобновлению сезона.
В начале августа «Кайрат» провел товарищеский матч с «Атырау» (5:2). В той игре в составе алматинцев дебютировал Вагнер Лав — бразильский нападающий забил гол и отдал голевую передачу.
Рестарт чемпионата Казахстана ожидается 18 августа. «Кайрат» с девятью очками после четырех игр возглавляет таблицу, опережая на два балла «Астану» и «Тобол», сыгравшие на один матч меньше.