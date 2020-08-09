«Кайрат» обыграл «Ордабасы» в контрольном матче

Встреча команд состоялась в Алматы 7 августа и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Кайрата». Голами в составе победителей отметились воспитанники — полузащитник Адам Адахаджиев и защитник Данияр Усенов.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Накануне «Ордабасы» разгромил «Астану» со счетом 4:1. Эта игра прошла также в Алматы, где команды собрались для подготовки к возобновлению сезона.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

В начале августа «Кайрат» провел товарищеский матч с «Атырау» (5:2). В той игре в составе алматинцев дебютировал Вагнер Лав — бразильский нападающий забил гол и отдал голевую передачу.