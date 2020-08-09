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16:42 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер казахстанского футбольного клуба умер на 34-м году жизни

Главный тренер клуба первой лиги Казахстана по футболу «Академия Оңтүстік» Левон Касабоглян скончался на 34-м году жизни, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Арарат».

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По данным «Sputnik Армения», Касабоглян переболел коронавирусом, но смерть наступила не из-за инфекции. Причиной смерти стала остановка сердца.

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В 2006 году Касабоглян выступал в составе клуба «Арарат». После завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу в Казахстане.

Касабоглян возглавил шымкентский клуб «Академия Оңтүстік» зимой. Ранее воспитанник «Пюника» работал детским тренером на родине и в Казахстане, а также тренировал сборную Армении до 15 лет.

Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало было отложено. В нынешнем сезоне в турнире выступят 14 клубов.

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