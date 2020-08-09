Главный тренер казахстанского футбольного клуба умер на 34-м году жизни

По данным «Sputnik Армения», Касабоглян переболел коронавирусом, но смерть наступила не из-за инфекции. Причиной смерти стала остановка сердца.

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В 2006 году Касабоглян выступал в составе клуба «Арарат». После завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу в Казахстане.

Касабоглян возглавил шымкентский клуб «Академия Оңтүстік» зимой. Ранее воспитанник «Пюника» работал детским тренером на родине и в Казахстане, а также тренировал сборную Армении до 15 лет.