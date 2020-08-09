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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Виллиан объявил об уходе из «Челси»

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Бразилии по футболу Виллиан объявил об уходе из лондонского «Челси».

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Источник: AP 2020

Контракт 32-летнего Виллиана с «Челси» был рассчитан до конца сезона-2019/20. Ранее СМИ сообщали, что бразилец согласовал договор с лондонским «Арсеналом».

«Это были прекрасные семь лет, — написал Виллиан в своем аккаунте в Instagram. — В августе 2013 года, когда я получил предложение от “Челси”, я был уверен, что должен играть именно в этом клубе. И сегодня я понимаю, что принял правильное решение. Помимо завоеванных трофеев, я многое узнал о себе в “Челси”. Я развивался и стал лучше и как игрок, и как человек. Я благодарен всем болельщикам за теплый прием в “Челси” и за их поддержку на протяжении всего пребывания в клубе».

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«Пришло время двигаться дальше. Я очень буду скучать по своим товарищам по команде. Я буду скучать по всему персоналу клуба, который всегда относился ко мне как к сыну, и по фанатам. Я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что здесь я побеждал и всегда выкладывался изо всех сил в футболке «Челси», — добавил полузащитник.

Виллиан выступал за «Челси» с 2013 года и стал в составе «синих» двукратным чемпионом Англии, а также по разу побеждал в Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы. Ранее полузащитник защищал цвета бразильского «Коринтианса», донецкого «Шахтера» и махачкалинского «Анжи». В составе национальной сборной бразилец выиграл Кубок Америки-2019.

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