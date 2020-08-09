Пирло прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ювентуса»

Источник: AP 2020

Напомним, что Пирло сменил во главе туринского клуба Маурицио Сарри.

«Мне очень приятно. Для меня большая честь такое уважение и доверие со стороны “Ювентуса”. Готов к этой удивительной возможности!» — написал специалист в социальных сетях.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).

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