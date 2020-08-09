Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Сочи
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Ахмат
00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Краснодар
03
Футбол. Еврокубки
8.08
Барселона
Наполи
31
Футбол. Еврокубки
8.08
Бавария
Челси
41
Футбол. Премьер-лига
10.08
Урал
Динамо
Все события
Фоторепортажи
12Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ
10Кокорин в «Спартаке», Ловрен в «Зените»: главные трансферы РПЛ
20:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Пирло прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ювентуса»

Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ювентуса» в «Твиттере».

Наверх
Источник: AP 2020

Напомним, что Пирло сменил во главе туринского клуба Маурицио Сарри.

«Мне очень приятно. Для меня большая честь такое уважение и доверие со стороны “Ювентуса”. Готов к этой удивительной возможности!» — написал специалист в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).

Ювентус (Турин)

8 августа, «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри. Накануне в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион», однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Краснодар» разгромил «Уфу» в матче первого тура РПЛ
Лондонский «Арсенал» хочет купить игрока «Зенита» за 30 млн евро
Бывший футболист «Анжи» объявил об уходе из «Челси»
Гонщик «Ред Булл» стал победителем Гран-при 70-летия «Формулы-1»
«Ахмат» не смог забить в первом матче ЧР при Андрее Талалаеве
Игрок «Спартака» посвятил гол умершей маме и расплакался на поле
Алексей Ягудин оценил переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь