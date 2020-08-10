Ибрагимович, Холанд и Фернандеш вошли в символическую сборную лучших трансферов сезона
Популярный статистический портал Whoscored определил символическую сборную из лучших трансферов прошедшего сезона пяти лучших европейских чемпионатов.
Популярный статистический портал Whoscored определил символическую сборную из лучших трансферов прошедшего сезона пяти лучших европейских чемпионатов.
Место в воротах занял 27-летний финский голкипер «Брешии» Есс Йоронен, перешедший из «Копенгагена».
Линия обороны выглядит следующим образом: по краям расположились французский защитник «Милана» Тео Эрнандес и футболист «Вольфсбурга» Кевин Мбабу, в центре — Матс Хуммельс из «Боруссии» Дортмунд и Гарри Магуайр, представляющий «Манчестер Юнайтед».
В тройке полузащитников оказались сразу два представителя французской Лиги 1 — это Тежи Саванье из «Монпелье» и Идрисса Гейе из «ПСЖ». Ещё одним хавбеком, вошедшим в эту сборную, стал самый дорогостоящий трансфер зимы — Бруну Фернандеш, ставший игроком «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн, перейдя из «Спортинга».
Линия нападения была сформирована также из трёх игроков. На острие атаки оказался 38-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович, а по краям — Виссам