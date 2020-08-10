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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович, Холанд и Фернандеш вошли в символическую сборную лучших трансферов сезона

Популярный статистический портал Whoscored определил символическую сборную из лучших трансферов прошедшего сезона пяти лучших европейских чемпионатов.

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27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Место в воротах занял 27-летний финский голкипер «Брешии» Есс Йоронен, перешедший из «Копенгагена».

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Милан (Милан)

Линия обороны выглядит следующим образом: по краям расположились французский защитник «Милана» Тео Эрнандес и футболист «Вольфсбурга» Кевин Мбабу, в центре — Матс Хуммельс из «Боруссии» Дортмунд и Гарри Магуайр, представляющий «Манчестер Юнайтед».

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В тройке полузащитников оказались сразу два представителя французской Лиги 1 — это Тежи Саванье из «Монпелье» и Идрисса Гейе из «ПСЖ». Ещё одним хавбеком, вошедшим в эту сборную, стал самый дорогостоящий трансфер зимы — Бруну Фернандеш, ставший игроком «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн, перейдя из «Спортинга».

Боруссия (Дортмунд)

Линия нападения была сформирована также из трёх игроков. На острие атаки оказался 38-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович, а по краям — Виссам Бен-Йеддер из «Монако» и Эрлинг Холанд из «Боруссии» Дортмунд.

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