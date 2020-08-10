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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане закрылось летнее трансферное окно

Сегодня, 10 августа, в Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Об этом объявил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).

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Трансферное окно открылось для всех трех лиг 20 июля, а 9 августа период дозаявок был официально завершен.

Все изменения в заявочных списках футболистов и сотрудников клубов премьер-лиги, первой и второй лиг были внесены в профайлы команд на официальном сайте ПФЛК.

Напомним, премьер-лига, в которой прошли три тура, приостановлена, а первая и вторая лиги не успели стартовать из-за пандемии коронавируса. Возобновление КПЛ ожидается 18 августа.

Казахстанская Премьер-Лига

Трансферная активность клубов КПЛ за 9 августа:

«Астана»
Дозаявлены: Султан Сагнаев (№ 66), Рамазан Каримов (№ 92);
Отзаявлен: Динмухамед Кашкен;.

«Кайсар»
Дозаявлены: Александар Станисавлевич (Сербия, № 39), Динмухамед Кашкен (№ 61);.

«Каспий»
Дозаявлены: Кирилл Шестаков (№ 18), Еркебулан Нургалиев (№ 11), Рафкат Аслан (№ 3), Максат Тайкенов (№ 19), Арман Нусип (№ 47);.

Астана (Нур-Султан)

«Окжетпес»
Дозаявлен: Уланбек Куанышбеков (№ 27);.

«Тараз»
Дозаявлены: Бауыржан Турысбек (№ 28), Серж Ньюадзи (Франция, № 33);.

«Шахтер»
Дозаявлены: Сослан Такулов (Россия, № 5), Руслан Мингазов (Туркменистан, № 20), Айдос Таттыбаев (№ 10), Еркин Тапалов (№ 26).

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