В Казахстане закрылось летнее трансферное окно
Сегодня, 10 августа, в Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Об этом объявил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).
Сегодня, 10 августа, в Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Об этом объявил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).
Трансферное окно открылось для всех трех лиг 20 июля, а 9 августа период дозаявок был официально завершен.
Все изменения в заявочных списках футболистов и сотрудников клубов
Напомним,
Трансферная активность клубов КПЛ за 9 августа:
«Астана»
Дозаявлены: Султан Сагнаев (№ 66), Рамазан Каримов (№ 92);
Отзаявлен: Динмухамед Кашкен;.
«Кайсар»
Дозаявлены: Александар Станисавлевич (Сербия, № 39), Динмухамед Кашкен (№ 61);.
«Каспий»
Дозаявлены: Кирилл Шестаков (№ 18), Еркебулан Нургалиев (№ 11), Рафкат Аслан (№ 3), Максат Тайкенов (№ 19), Арман Нусип (№ 47);.
«Окжетпес»
Дозаявлен: Уланбек Куанышбеков (№ 27);.
«Тараз»
Дозаявлены: Бауыржан Турысбек (№ 28), Серж Ньюадзи (Франция, № 33);.
«Шахтер»
Дозаявлены: Сослан Такулов (Россия, № 5), Руслан Мингазов (Туркменистан, № 20), Айдос Таттыбаев (№ 10), Еркин Тапалов (№ 26).