В Казахстане закрылось летнее трансферное окно

Трансферное окно открылось для всех трех лиг 20 июля, а 9 августа период дозаявок был официально завершен.

Все изменения в заявочных списках футболистов и сотрудников клубов премьер-лиги, первой и второй лиг были внесены в профайлы команд на официальном сайте ПФЛК.

Напомним, премьер-лига, в которой прошли три тура, приостановлена, а первая и вторая лиги не успели стартовать из-за пандемии коронавируса. Возобновление КПЛ ожидается 18 августа.

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Трансферная активность клубов КПЛ за 9 августа:

«Астана»

Дозаявлены: Султан Сагнаев (№ 66), Рамазан Каримов (№ 92);

Отзаявлен: Динмухамед Кашкен;.

«Кайсар»

Дозаявлены: Александар Станисавлевич (Сербия, № 39), Динмухамед Кашкен (№ 61);.

«Каспий»

Дозаявлены: Кирилл Шестаков (№ 18), Еркебулан Нургалиев (№ 11), Рафкат Аслан (№ 3), Максат Тайкенов (№ 19), Арман Нусип (№ 47);.

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«Окжетпес»

Дозаявлен: Уланбек Куанышбеков (№ 27);.

«Тараз»

Дозаявлены: Бауыржан Турысбек (№ 28), Серж Ньюадзи (Франция, № 33);.