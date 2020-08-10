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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

Вызывавшийся в сборную Казахстана футболист определился с новым клубом

Экс-футболист «Иртыша» Руслан Есимов продолжит карьеру в первой лиге Казахстана. 30-летний защитник подписал контракт до донца года с «Экибастузом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В новой команде игрок будет выступать под номером 23.

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Есимов — воспитанник экибастузского футбола. Профессиональную карьеру начинал в 16 лет, играя за «Батыр», который в то время участвовал во второй лиге. Вплоть до 2012 года был игроком экибастузских команд («Энергетик-2"/"Экибастуз»). С 2013 по 2014 год защищал цвета актауского «Каспия». А в 25 лет впервые стал играть в премьер-лиге за павлодарский «Иртыш».

В конце прошлого сезона объявил об уходе из клуба, но позже продлил соглашение с павлодарцами. При этом в 2019-м получил вызов в сборную Казахстана на товарищеский матч против Молдовы в рамках УТС в Турции. Но в этой встрече, завершившейся минимальной победой (1:0) подопечных Михала Билека, так и не сыграл.

Напомним, что «Иртыш» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем.

Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало турнира отложили.

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