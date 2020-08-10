«Реал» намерен купить Паоло Дибалу

По данным источника, «Королевский клуб» намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Чтобы снизить стоимость трансфера, «Реал» готов включить в сделку одного из полузащитников — Тони Крооса или Иско. Впрочем, купить Дибалу будет непросто, так как «Ювентус» не собирается с ним расставаться.