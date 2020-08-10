Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Динамо
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Байер
Футбол. Премьер-лига
9.08
Уфа
Краснодар
03
Футбол. Премьер-лига
9.08
Арсенал Т
Ахмат
00
Футбол. Премьер-лига
9.08
Спартак
Сочи
22
Все события
Фоторепортажи
10Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
9«Бавария» во второй раз подряд разгромила «Челси»
12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» намерен купить Паоло Дибалу

Мадридский «Реал» проявляет интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале, утверждает Sport Mediaset.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По данным источника, «Королевский клуб» намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Чтобы снизить стоимость трансфера, «Реал» готов включить в сделку одного из полузащитников — Тони Крооса или Иско. Впрочем, купить Дибалу будет непросто, так как «Ювентус» не собирается с ним расставаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В завершившемся сезоне 26-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (25 — в основном составе), в которых стал автором 11 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Бездарный театр». «Спартак» упустил победу после ошибки судьи
Множество сенсаций. Окончен предварительный раунд Кубка Стэнли
Бывшая команда Панарина добила звездный «Торонто» в Кубке Стэнли
Названа символическая сборная лучших трансферов сезона
Жуков призвал аннулировать результат матча «Спартак» - «Сочи»
Экс-тренер «Тоттенхэма» близок к трудоустройству в «Роме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь