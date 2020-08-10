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13:17 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер сборной Казахстана по футболу получил работу во второй лиге

Бывший тренер павлодарского «Иртыша» и сборной Казахстана Талгат Байсуфинов назначен спортивным директором ФК «Аксу», сообщает KazFootball.kz.

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После снятия «Иртыша» с чемпионата Казахстана павлодарский футбол решил сделать ставку на «Аксу», который выступает во второй лиге.

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Перед командой поставлена задача в ближайшие три года выйти в премьер-лигу.

В клубе назначили Юрия Ишутина — тренером по вратарям, Марата Еслямова — тренером по физподготовке.

Также «Аксу» пополнил ряд футболистов: Александр Балаев, Павел Шабалин, Аскар Ажикенов, Игорь Демешко, Никита Калмыков, Артем Попов, Константин Заречный, Михаил Голубничий, Рахман Маруа, Санжар Айтым и Батыр Кудайбердинов.

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