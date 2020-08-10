Экс-тренер сборной Казахстана по футболу получил работу во второй лиге
Бывший тренер павлодарского «Иртыша» и сборной Казахстана Талгат Байсуфинов назначен спортивным директором ФК «Аксу», сообщает KazFootball.kz.
Бывший тренер павлодарского «Иртыша» и сборной Казахстана Талгат Байсуфинов назначен спортивным директором ФК «Аксу», сообщает KazFootball.kz.
После снятия «Иртыша» с чемпионата Казахстана павлодарский футбол решил сделать ставку на «Аксу», который выступает во второй лиге.
Перед командой поставлена задача в ближайшие три года выйти в
В клубе назначили Юрия Ишутина — тренером по вратарям, Марата Еслямова — тренером по физподготовке.
Также «Аксу» пополнил ряд футболистов: Александр Балаев, Павел Шабалин, Аскар Ажикенов, Игорь Демешко, Никита Калмыков, Артем Попов, Константин Заречный, Михаил Голубничий, Рахман Маруа, Санжар Айтым и Батыр Кудайбердинов.